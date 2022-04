Fin du Publisac: Montréal fragilise les hebdomadaires locaux, alerte Hebdos Québec





MONTRÉAL, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Association Hebdos Québec estime irresponsable la décision de la Ville de Montréal de renverser le principe actuel d'adhésion (« opt-out ») pour la distribution des circulaires sur son territoire dès mai 2023, privant alors les hebdomadaires locaux de leur mode de distribution, partie intégrante de leur modèle d'affaires.

« Un tel règlement risque de causer un effet d'entraînement chez d'autres municipalités à travers la province qui mettra en péril le droit du public à l'information et menacera l'avenir de la presse hebdomadaire gratuite », soutient Benoit Chartier, président du conseil d'administration d'Hebdos Québec.

M. Chartier ajoute que les impacts financiers sont énormes et représentent des coûts additionnels globaux de plus de 15 millions de dollars pour distribuer la très large majorité des hebdos au Québec.

« Non seulement ce mode de distribution permet d'atteindre des millions de foyers québécois chaque semaine mais sa fin menace aussi beaucoup d'emplois dont ceux de journalistes, dont le rôle est essentiel pour préserver notre démocratie », renchérit M. Chartier.

À propos d'Hebdos Québec

Fondée en 1932, Hebdos Québec est une association qui regroupe 76 journaux hebdomadaires locaux, tous détenus par des propriétaires indépendants et répartis à travers 15 régions de la province. L'organisme concentre ses actions vers la promotion et le développement de la presse hebdomadaire indépendante, elle soutient l'industrie et ses artisans. Membre du Conseil de presse du Québec, Hebdos Québec défend le droit du public à une information juste et objective. Ses membres rejoignent environ quatre millions de lecteurs toutes les semaines avec près de deux millions d'exemplaires chaque semaine.

SOURCE Hebdos Québec

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 11:41 et diffusé par :