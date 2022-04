Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 1,7 M$ pour les infrastructures d'eau à Saint-Georges





SAINT-GEORGES, QC, le 12 avril 2022 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 1 778 390 $ a été accordée à la Ville de Saint-Georges pour des travaux d'infrastructures d'eau. Cette somme est répartie pour la réalisation de deux projets distincts.

Un montant de 1 316 390 $ est octroyé pour le renouvellement de 818 mètres de conduites d'eau potable, d'eaux pluviales et d'eaux usées sous les 16e et 22e Rues.

Aussi, 462 000 $ sont alloués pour le prolongement, sur environ 900 mètres, d'un réseau d'égout sanitaire sous les 47e et 48e Rues Nord ainsi que sous la 19e Avenue Nord.

Citations :

« Partout au Québec, notre gouvernement participe au développement des villes et des municipalités, notamment par l'octroi d'aides financières pour l'amélioration de leurs infrastructures d'eau. Avec ce soutien de plus de 1,7 million de dollars, Saint-Georges pourra moderniser et adapter plusieurs conduites d'eau sur son territoire afin de mieux desservir la population. Je tiens à remercier la Ville pour leur collaboration dans ce projet qui profitera aux citoyennes et citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Dans les derniers mois et les dernières années, notre gouvernement a investi des sommes importantes à Saint-Georges afin que la Ville concrétise différents projets pour optimiser ses infrastructures d'eau. Ceci collabore directement à la valeur des résidences et au développement résidentiel dans notre ville, notamment le secteur Ouest. C'est pourquoi je suis heureux de l'annonce faite aujourd'hui. Je suis certain que les travaux auront des retombées positives pour notre région. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Je suis heureux de cette aide qui permettra, dans un premier temps, d'améliorer la qualité de l'environnement en permettant à 33 propriétaires de résidences existantes de se raccorder au réseau d'égout sanitaire de la Ville, et dans un second temps, de renouveler nos infrastructures souterraines par la réfection de plus de 800 mètres de conduites d'eau et d'égouts existantes, y compris la réfection complète de la chaussée. »

Claude Morin, maire de Saint-Georges

Faits saillants :

L'aide financière de 1 316 390 $ et l'aide financière de 462 000 $ proviennent respectivement du volet 2 et du volet 1.2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI 2022-2032).

Le PQI 2022-2032 prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Rappelons que l'octroi d'une aide financière de 2 millions de dollars à la Ville de Saint-Georges a été annoncé le 4 février 2019 pour le remplacement de conduites d'eau dans le cadre du PRIMEAU.

a été annoncé le 4 février 2019 pour le remplacement de conduites d'eau dans le cadre du PRIMEAU. Le 15 mai 2019, un soutien de 577 260 $ destiné à la reconstruction de deux postes de pompage d'eaux usées a également été remis à la Ville de Saint-Georges dans le cadre du PRIMEAU.

dans le cadre du PRIMEAU. Comme annoncé le 23 janvier 2020, la Ville de Saint-Georges a reçu 4,5 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM).

a reçu 4,5 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). Le 13 mai 2021 a été annoncé l'octroi d'une aide financière à la Ville de Saint-Georges dans le cadre du PRIMEAU, soit un montant de plus de 3,4 millions de dollars pour la réalisation de travaux dans trois projets distincts.

