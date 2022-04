Nomination de la gouverneure générale Mary Simon comme présidente d'honneur de la Société géographique royale du Canada





OTTAWA, ON, le 12 avril 2022 /CNW/ - La Société géographique royale du Canada (SGRC) a l'honneur d'annoncer que Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a accepté de devenir présidente d'honneur de la Société. Ce faisant, Son Excellence maintient une tradition de patronage vice-royal qui remonte à 1929, année où le très honorable vicomte Willingdon a fondé la Société.

En 1998, la SGRC a remis une médaille d'or à Mme Simon et lui a conféré le titre de membre honoraire en reconnaissance de ses réalisations en tant que chef inuite et diplomate canadienne. En acceptant le rôle de présidente d'honneur, Son Excellence a à son tour honoré la Société.

« La nomination historique de Mary Simon comme gouverneure générale apportera des connaissances et des conseils uniques au Canada, et son patronage de la SGRC fera de même pour la Société, a déclaré John Geiger, PDG de la SGRC et président de Canadian Geographic. C'est un moment important. À l'aube de la Décennie des Nations unies pour les langues autochtones, nous avons la chance que Son Excellence et le chef Perry Bellegarde, président honoraire de la SGRC, nous aident à avancer sur le chemin de la vérité et de la réconciliation. »

« Je suis heureux d'accueillir Son Excellence la très honorable Mary Simon comme présidente d'honneur de la Société géographique royale du Canada, a déclaré le chef Perry Bellegarde. La réconciliation peut se traduire par la transformation d'institutions de longue date au Canada. Des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis pourraient ainsi occuper des postes de direction leur permettant de faire participer les Canadiens à leur vision traditionnelle du monde. La Société géographique royale du Canada accueille avec enthousiasme la connaissance des territoires et de la langue inuite que son Excellence apporte. »

« Mary Simon est une grande Canadienne. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie entière au service du pays, et nous sommes profondément honorés et reconnaissants qu'elle ait accepté cette nomination », a déclaré Gavin Fitch, président du conseil d'administration de la SGRC.

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. Elle est financée principalement par des frais d'adhésion et des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

Liens pour les médias sociaux : @RCGS_SGRC @CanGeo

SOURCE Société géographique royale du Canada

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 10:00 et diffusé par :