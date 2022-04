Log-On Software annonce la solution Log-On Application Support Facility (Log-On ASF)





Log-On fournit une solution pour le soutien renouvelé des utilisateurs d'IBM Application Support Facility (IBM ASF), le soutien continu des utilisateurs d'IBM APL2 et d'IBM Wave for z/VM.

BEDFORD, New Hampshire, le 12 avril 2022 /CNW/ - Log-On Software (Log-On), un partenaire commercial d'IBM® et un développeur de logiciels de classe mondiale pour IBM Ztm, a annoncé aujourd'hui la solution Log-On Application Support Facility (Log-On ASFtm), qui devrait être disponible au début du deuxième trimestre de 2022.

« Grâce à notre partenariat avec IBM, nous avons le plaisir d'annoncer l'arrivée de Log-On Application Support Facility (ASF). Nous avons hâte de fournir du soutien, des capacités supplémentaires et une valeur continue à la communauté des utilisateurs d'ASF », a déclaré Danny Zeitouny, directeur général et vice-président, Produits chez Log-On. « L'introduction de Log-On ASF perpétue notre longue tradition d'offrir des solutions exceptionnelles aux utilisateurs du système Z. »

De nombreuses organisations ont investi massivement dans la gestion des extrants fondée sur ASF. Log-On ASF - un remplacement direct de la solution ASF d'IBM - protège cet investissement en réintroduisant le soutien officiel.

Si vous êtes un utilisateur d'IBM ASF et que vous souhaitez obtenir un soutien complet par le biais de Log-On ASF, veuillez nous contacter au +1 603 458-5300 ou envoyer un courriel à ask@log-on.com.

Log-On Software offre également un soutien complet aux utilisateurs d'IBM APL2 et Log-On Wave for IBM Z. Demandez-nous!

À propos de Log-On Software

Log-on est un important développeur de solutions logicielles de classe mondiale et un impartiteur de services logiciels allant de l'expertise en programmation à la gestion et à la réalisation complètes de projets de développement. Avec plus de 30 ans d'expérience et 700 spécialistes des logiciels, des communications de données et de la sécurité, Log-on offre des solutions haut de gamme pour relever les défis de programmation et de développement de produits les plus complexes de l'époque. L'entreprise génère de l'innovation et de la valeur dans le marché des solutions, y compris en matière d'ordinateur central, de systèmes de sécurité, d'e-commerce , de conversion et de migration, de réseautage et de cellulaire.

Ses solutions populaires pour les systèmes IBM Z comprennent notamment QuickSelect for Db2, un accélérateur de performance prêt-à-l'emploi pour les charges de travail Db2; VTFM-NewGen, un système logiciel de bande virtuelle qui tire parti de l'investissement d'une organisation dans une unité de stockage à accès direct dans l'ordinateur central standard; et Total Utility Control, une puissante solution d'automatisation des services publics qui planifie intelligemment les tâches de services publics Db2 de sorte qu'elles soient exécutées au bon moment. Le portefeuille d'utilisateurs et de clients satisfaits de Log-On couvre toutes les grandes industries et comprend bon nombre des plus grandes entreprises au monde.

L'entreprise a son siège social à Bedford (New Hampshire). Pour en savoir plus, visitez le www.log-on.com ou communiquez avec l'entreprise sur LinkedIn.

Log-On Software et le logo Log-On sont des marques de commerce de Log-On Software. Tous les autres noms d'entreprise ou de produit mentionnés dans les présentes peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

