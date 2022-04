Lac-Saint-Jean - FERMETURE TEMPORAIRE D'UN PONT





JONQUIÈRE, QC, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population de la fermeture temporaire d'un pont situé dans les forêts du domaine de l'État, plus précisément dans la MRC du Fjord-du-Saguenay.

La fermeture, nécessaire en raison de travaux de forage, concerne le pont de la rivière Manouane sur le chemin du lac Paul (R0251-02) au km 148 (prolongement du chemin des Passes). Les travaux doivent être réalisés de chaque côté des berges, ainsi qu'au centre de la rivière.

LOCALISATION Voir la carte interactive REMARQUES ET CONTOURNEMENT MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY R0251-02 | Pont de la rivière Manouane, chemin du lac Paul Latitude : 49° 47' 59" N. Longitude : 70° 56' 40" O. Du 12 au 14 avril 2022, la circulation sera réduite. Elle sera interdite le 13 avril* 2022 (date qui pourrait être changée pour le 12 ou le 14 avril selon le temps).

Aucun autre trajet n'est prévu.

De l'affichage sera installé sur place pour sécuriser les lieux et informer les usagers et usagères de la fermeture temporaire du pont. Le Ministère invite ceux et celles qui empruntent des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Pour connaître l'état des accès de ces secteurs, renseignez-vous auprès du personnel du Ministère à l'unité de gestion de la Rivière-Péribonka, par téléphone au 418 668-8319.

