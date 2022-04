Grand chantier pour les familles - Le ministre Mathieu Lacombe innove : des milieux familiaux sous un même toit





SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC, QC, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des objectifs fixés par le Grand chantier pour les familles, et toujours dans le but de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE) le plus rapidement possible, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, lance aujourd'hui des projets-pilotes spécialement conçus pour la garde en milieu familial. Ce type de projet ouvre la porte aux personnes responsables de services de garde en milieu familial (RSG) qui pourront explorer de nouvelles formules de garde, complémentaires à celles actuellement offertes dans le réseau des SGEE. Par cette initiative innovante, le gouvernement montre qu'il met tout en oeuvre pour répondre promptement aux besoins des familles du Québec, en leur offrant des milieux de garde flexibles, de qualité et adaptés à leur réalité.

Tout en conservant les principaux avantages de la garde en milieu familial, soit un environnement convivial, stable, composé d'enfants d'âges différents et qui rappelle à ceux-ci leur propre milieu de vie, tous les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC) du Québec auront la possibilité de déposer des projets-pilotes qui pourraient prendre différentes formes pour répondre aux besoins des communautés et des familles. Par exemple :

Une personne responsable d'un service de garde pourrait offrir ses services à l'intérieur d'un local fourni par un partenaire de la communauté (situé dans un édifice municipal, un milieu de travail, un milieu scolaire, un établissement du réseau de la santé, un organisme communautaire, etc.);

Un partenariat pourrait être créé entre deux personnes responsables d'un service de garde qui travailleraient ensemble dans un local qu'elles auraient trouvé ou qui serait fourni par un partenaire de la communauté;

Un partenariat pourrait être créé entre quatre personnes responsables d'un service de garde selon des horaires partagés dans un local fourni par la communauté, à raison de deux RSG par période de garde, notamment pour permettre une offre de garde à horaires atypiques.

L'idée de la mise en place de ce type de projets pilotes novateurs découle, entre autres, des consultations sur l'avenir du réseau des SGEE qui ont eu lieu au printemps 2021.

Citations :

« Lors du lancement du Grand chantier en octobre dernier, notre gouvernement s'est engagé à ce que chaque enfant puisse avoir une place d'ici mars 2025, et ce, le plus rapidement possible. Pour y arriver, nous devons sortir des sentiers battus, notamment en mettant de l'avant une variété d'outils et de mesures pour favoriser la rétention et le recrutement de RSG. Je suis donc très fier de cette annonce parce qu'elle démontre toute la créativité de nos équipes sur le terrain et la volonté du Ministère de mettre en oeuvre rapidement des actions concrètes. Ces solutions amélioreront le quotidien de nos tout-petits, de leurs parents ainsi que de leurs éducatrices et de leurs éducateurs. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Ce nouveau projet en milieu de garde arrive juste à temps dans notre municipalité pour combler un besoin urgent de 12 nouvelles places en garderie. Il va dans le même sens que notre vision municipale qui est d'attirer de nouvelles familles dans notre communauté, et nous sommes fiers que notre municipalité soit la première au Québec à offrir gratuitement un local dans notre édifice municipal. »

Daniel Caron, maire suppléant de Saint-Michel-du-Squatec, au nom de Bruno Malenfant, maire de la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec

« Nous espérions cette avancée depuis plusieurs années au Témiscouata et c'est d'ailleurs pour cette raison que le CPE les Calinours a travaillé en partenariat avec le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance pour que le ministère de la Famille nous offre enfin cette opportunité. Nous sommes très fiers d'être le premier CPE au Québec à démarrer ce nouveau modèle de service de garde, car il est le fruit d'un travail acharné et d'une importante concertation avec notre milieu municipal. L'annonce d'aujourd'hui nous permet d'espérer que chacun des parents de notre région pourra avoir sa place au travail. »

Denis Blais, directeur général du CPE les Calinours et maire de Témiscouata

« Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance est extrêmement fier d'avoir participé activement au développement de ce nouveau type de service de garde qui offrira des places aux familles du Québec, particulièrement dans les plus petites communautés où la construction d'une installation n'est pas possible. Le mandat de notre organisation sera maintenant d'en assurer l'évaluation et le suivi auprès des bureaux coordonnateurs participant au projet-pilote pour garantir sa pérennité. »

Francine Lessard, directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance

Faits saillants :

Le ministère de la Famille collaborera avec le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance à l'évaluation de ces projets-pilotes et à l'accompagnement des BC dans la mise en oeuvre de leurs projets.

Le Grand chantier pour les familles lancé en octobre dernier vise à faire en sorte que chaque enfant puisse avoir accès à une place dans le réseau des services de garde éducatif à l'enfance, que ce soit en installation ou encore en milieu familial. Il comporte six objectifs, dont celui de consolider la garde en milieu familial. Il s'agit du plan le plus ambitieux depuis la création du réseau, qui prévoit la création de 37 000 places subventionnées nécessaires pour compléter le réseau des SGEE d'ici 2025.

Liens connexes :

Pour connaître les détails de ce type de projet-pilote s'adressant aux bureaux coordonnateurs et aux responsables de services de garde en milieu familial, consultez : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/bc/Pages/projets-pilotes.aspx.

Pour obtenir davantage d'informations sur le Grand chantier pour compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et sur le projet de loi modifiant la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/developpement-du-reseau/grand-chantier-familles/Pages/index.aspx.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 09:15 et diffusé par :