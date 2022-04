La FIFA lance FIFA+, une plateforme de divertissement gratuite pour les amateurs de football du monde entier





Des rencontres de championnats nationaux du monde entier en direct, des statistiques de matches, une quantité d'archives vidéo inégalée, des contenus originaux premium, des récits du monde entier, et bien plus encore : FIFA+ a énormément à offrir aux passionnés du ballon rond.

Plus de 40 000 matches, dont plus de 29 000 de football masculin et plus de 11 000 de football féminin, seront diffusés en streaming sur FIFA+ en 2022.

Ronaldinho, Dani Alves, Ronaldo Nazário, Romelu Lukaku, Lucy Bronze et Carli Lloyd figureront notamment dans le premier programme original FIFA+.

ZURICH, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- La FIFA est heureuse d'annoncer le lancement de FIFA+, une plateforme numérique gratuite ultra performante conçue pour aider les amateurs de football du monde entier à vivre encore plus intensément leur passion pour le ballon rond.

FIFA+, dont le coup d'envoi est donné aujourd'hui, proposera des matches en direct de championnats du monde entier, des jeux interactifs, des actualités, des informations sur les compétitions, des contenus vidéos inédits d'une qualité inégalée, des récits de football masculin et féminin véritablement internationaux et bien plus encore. Jamais une fédération sportive n'avait offert à sa communauté une telle quantité de contenus et de vidéos en streaming.

« La plateforme FIFA+ représente la prochaine étape de notre vision qui consiste à rendre le football véritablement mondial et inclusif. Elle aide la FIFA à remplir sa mission fondamentale, qui est de développer le football dans le monde entier », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Ce projet représente un changement de paradigme de par les différentes façons qu'il offre d'interagir avec le football à l'échelle mondiale. C'est une composante essentielle de ma Vision 2020-2023. FIFA+ va accélérer la démocratisation du football et nous sommes ravis de partager cela avec les amateurs de football. »

Toute l'action, sur le terrain et en dehors

Matches en direct

À partir de fin 2022, FIFA+ diffusera chaque année en streaming l'équivalent de 40 000 matches en direct, joués dans 100 associations membres issues des six confédérations, dont 11 000 matches de football féminin. FIFA+ assure la couverture en direct des plus grands championnats européens, mais aussi de compétitions du monde entier qui n'avaient encore jamais été diffusées, que ce soit en football masculin, féminin ou de jeunes. Au lancement de la plateforme, 1 400 matches par mois seront diffusés en streaming, et la cadence ne tardera pas à augmenter.

Archives FIFA+

En amont de Qatar 2022tm, l'intégralité des matches filmés à l'occasion de la Coupe du Monde de la FIFAtm et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFAtm seront accessibles sur FIFA+, soit plus de 2 000 heures d'enregistrements. Pour la première fois, les amateurs de football pourront accéder à l'intégralité de nos archives. Ils pourront revoir les matches entiers, les résumés, les buts et les actions mémorables via une seule et même interface. Les Archives FIFA+ proposeront dans un premier temps plus de 2 500 vidéos remontant jusqu'aux années 1950. Bien d'autres seront ajoutées tout au long de l'année.

Match Centre, Infos et Jeux vidéo

Grâce au Match Centre, les amateurs de football pourront se plonger dans un océan de statistiques regroupant 400 compétitions masculines et 65 compétitions féminines. Un fil d'actualités mondiales quotidiennes sur le football masculin et féminin apportera également un complément d'informations. Tout au long de l'année, les amateurs de football pourront jouer à plusieurs jeux interactifs (vote, quizz, fantasy football ou pronostiqueur).

Programmes originaux FIFA+

FIFA+ proposera aussi des contenus d'une qualité inégalée en déclinant des récits sur le football international masculin et féminin. Au programme, des documentaires, des docu-séries, des talk-shows et des courts métrages adaptés en 11 langues, avec des sujets allant du football amateur aux équipes nationales, en passant par les stars d'hier et d'aujourd'hui originaires de plus de 40 pays.

La plateforme FIFA+ continuera d'évoluer tout au long de l'année pour proposer des contenus originaux et pertinents à l'échelle mondiale et locale.

Dès son lancement, FIFA+ fera vibrer les amateurs de football avec des contenus exclusifs de premier plan, parmi lesquels :

Ronaldinho: The Happiest Man in the World ? un documentaire exclusif de 90 minutes qui exhume des archives vidéos exclusives et inédites de l'un des plus talentueux joueurs de l'histoire. Réalisé par Stuart et Andrew Douglas , et produit par Bernie Goldmann , Simon Horsman et Jeffrey Soros de la société Los Angeles Media Fund, ce documentaire raconte l'ascension irrésistible du joueur, depuis ses débuts modestes dans les ruelles de Porto Alegre jusqu'à la gloire planétaire. Lionel Messi , Frank Rijkaard et Carles Puyol racontent l'importance qu'a eue Ronaldinho dans leur carrière.





Captains : Saison 1 ? une formidable série de huit épisodes réalisés par la société de production Fulwell 73 ( Sunderland 'Til I Die , All or Nothing: Juventus ) qui suit six capitaines lors de la campagne qualificative pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022tm. Cette série, qui s'intéresse aux qualités de leader de chaque capitaine, met en scène Luka Modri? (Croatie), Pierre-Emerick Aubameyang ( Gabon ), Brian Kaltak ( Vanuatu ), Andre Blake (Jamaïque), Hassan Maatouk (Liban) et Thiago Silva (Brésil).





Croatia : Defining a Nation ? Ce documentaire raconte l'histoire d'une nation entièrement soudée par le football, et celle d'une bande d'amis qui accède à la reconnaissance internationale malgré l'adversité. Chacun d'entre eux est devenu une légende qui a porté haut les couleurs de la Croatie dans le monde. Réalisé par Louis Myles ( Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football , Liverpool FC: The 30-Year Wait ).





HD Cutz ? Une docu-série de huit épisodes avec le coiffeur des stars, Sheldon Edwards , qui discute nourriture, mode, musique et (un peu) football. Avec Paul Pogba et Antonio Rüdiger, produit par MOTIF Pictures et Fever Media.





Dani Crazy Dream ? Une docu-série de 6 x 30 minutes qui suit Dani Alves , le joueur le plus titré de l'histoire, lors de la campagne qualificative pour Qatar 2022tm. Produit par la société de production de Dani Alves , Maracanã Media.





Golden Boot ? Une docu-série de 4 x 48 minutes dans laquelle sont interviewés les plus grands buteurs de la Coupe du Monde de la FIFAtm, produite par Goalhanger Films ( Wayne Rooney : The Man Behind the Goals ). Dans l'épisode 1, Gary Lineker revit la Coupe du Monde de la FIFA 2002tm en compagnie du grand Ronaldo Nazário.





Icons ? Une docu-série de 5 x 26 minutes qui met en scène cinq des joueuses les plus influentes du football féminin : Wendie Renard , Lucy Bronze, Asisat Oshoala, Carli Lloyd et Sam Kerr racontent leur histoire vue de l'intérieur. Produit par la société Noah Media Group ( 14 Peaks: Nothing Is Impossible , Finding Jack Charlton ).





? Une docu-série de 5 x 26 minutes qui met en scène cinq des joueuses les plus influentes du football féminin : , Lucy Bronze, Asisat Oshoala, et racontent leur histoire vue de l'intérieur. Produit par la société Noah Media Group ( , ). Academies ? Immersion au coeur des plus grands centres de formation au monde. Une série produite par Shoot the Company. Dans la saison 1, gros plan sur le RSC Anderlecht à travers 3 épisodes de 30 minutes.

La plateforme FIFA+ sera d'abord disponible sur les terminaux web et mobiles, puis sur une large gamme d'appareils connectés. Elle sera disponible dans cinq langues (allemand, anglais, espagnol, français et portugais). Six autres langues suivront en juin 2022.

