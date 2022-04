Remine nomme Frederick Townes, un leader de la technologie immobilière, au poste de chef de la direction





Frederick Townes sera « un leader idéal pour mettre sur pied le service interagences de demain ».

AUSTIN, Texas, 12 avril 2022 /CNW/ - Remine, un service interagences complet qui réinvente le processus de l'immobilier numérique, et MLS Technology Holdings, LLC ont annoncé que Frederick Townes devenait le nouveau chef de la direction de Remine dès aujourd'hui.

« Je suis ravi de pouvoir diriger Remine et je remercie notre conseil d'administration de m'avoir confié ce rôle, a déclaré Frederick Townes. Tout au long de ma carrière, c'est avec plaisir que j'ai aidé les entreprises de ce secteur à évoluer et à prospérer. Remine est bien placée pour aller de l'avant, et j'ai l'intention d'aider l'entreprise à réaliser tout son potentiel. »

Frederick Townes apporte plus de 15 ans de leadership opérationnel à Remine. Il a oeuvré au sein d'entreprises de l'immobilier et de la technologie, qui en étaient à leur point de départ ou à un stade plus avancé, notamment en tant que cofondateur et chef des technologies de NestReady, cofondateur et chef d'exploitation de Placester, ainsi que fondateur et chef des technologies de Mashable. Il a dirigé six entreprises et mené à bien quatre acquisitions, dont deux d'une valeur d'un quart de milliard de dollars. On lui connaît un talent à développer une forte culture d'entreprise menant à une croissance exponentielle. Plus récemment, Frederick Townes a occupé le poste de chef des produits chez Ready Education, une entreprise de technologie de l'éducation, dont il a fait tripler la valeur en deux ans.

« Cette embauche marque le début d'un nouveau chapitre pour Remine, a déclaré Emily Chenevert, présidente de MLS Technology Holdings, LLC. L'expérience impressionnante que possède Frederick Townes dans le domaine des technologies immobilières et des entreprises technologiques à toutes les étapes de leur croissance et sa connaissance approfondie des stratégies de mise en marché des produits font de lui le leader idéal pour bâtir le service interagences de demain à l'aide de la plateforme et de la technologie de calibre supérieur de Remine. »

En octobre 2021, Remine a été acquise par MLS Technology Holdings, LLC, un collectif de quatre sociétés novatrices de services interagences aux États-Unis : ACTRIS MLS à Austin, First Multiple Listing Service à Atlanta, Heartland MLS à Kansas City, au Missouri, et MIAMI REALTORS®. Le cofondateur, Jonathan Spinetto, continuera d'assumer le rôle de chef de l'exploitation de Remine.

« J'ai hâte de travailler avec Frederick Townes alors que Remine passe à la prochaine étape de sa croissance et s'appuie sur les progrès considérables que notre équipe a réalisés jusqu'à ce jour, a déclaré Jonathan Spinetto. Depuis ses tout débuts, Remine se concentre sur la transformation de l'expérience d'achat d'une propriété en renforçant la position des agents et des courtiers avec de puissantes analyses de données sur une plateforme de qualité supérieure. Je suis convaincu que, grâce à son leadership, Frederick Townes continuera de mener notre équipe vers le service interagences complet le plus avancé du secteur. »

Créateur d'entreprises en série et technologue, Frederick Townes possède une grande facilité à actualiser les visions audacieuses à l'aide de stratégies exploitables.

« Je m'efforce d'être un leader qui aborde les défis de façon réfléchie, en jaugeant bien les choses avant de trancher, a dit Frederick Townes. Je crois que le fait de pouvoir rester calme et posé dans une période difficile est une vertu. Je suis convaincu que mon style de leadership profitera grandement à cette entreprise de technologies immobilières en plein essor dans un secteur en évolution rapide. »

Originaire de Milwaukee, au Wisconsin, Frederick Townes est titulaire d'un baccalauréat en informatique de l'Université de Boston. Sa première entreprise, W3 EDGE, a créé un projet code source ouvert très réussi qui permettait de décupler la vitesse de sites Web pour 40 % du Web. Il a récemment déménagé de Montréal, au Canada, à Austin, au Texas, avec sa conjointe et sa fille en bas âge.

À propos de Remine

Remine est un service interagences complet qui réinvente le processus de l'immobilier numérique. Remine travaille en partenariat avec les services interagences et les associations de partout en Amérique du Nord pour offrir une technologie immobilière moderne qui crée de la transparence lors des transactions immobilières et qui permet d'établir des liens de confiance entre les agents immobiliers et leurs clients. Remine dessert actuellement près de 60 marchés de service interagences, ce qui représente plus de 1,2 million de professionnels de l'immobilier au pays. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site info.remine.com .

À propos de MLS Technology Holdings, LLC

MLS Technology Holdings, LLC est un collectif de services interagences qui se consacre à alimenter la prochaine génération de technologies pour leur secteur au moyen d'acquisitions et d'investissements stratégiques. MLS Technology Holdings, LLC est propriétaire de Remine, un service interagences complet qui réinvente le processus de l'immobilier numérique. Remine dessert actuellement près de 60 marchés de service interagences, ce qui représente plus de 1,2 million de professionnels de l'immobilier au pays.

Ensemble, les partenariats et les services de MLS Technology Holdings, LLC font des courtiers et des agents le pivot de la transaction immobilière, ce qui profite à leurs clients. Pour en savoir plus, visitez le site ABetterMLS.com.

