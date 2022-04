Deux Canadiens sur trois sont satisfaits de l'accès aux soins de santé mais voient des possibilités d'amélioration, selon un rapport Accenture





TORONTO, le 12 avril 2022 /CNW/ - Deux Canadiens sur trois se disent satisfaits ou neutres au sujet de leur accès général aux soins de santé, selon un nouveau rapport d'Accenture (NYSE : ACN), qui identifie les possibilités d'améliorer la prestation des soins.

Le rapport intitulé « Ensemble pour transformer les soins de santé au Canada », a été réalisé à partir d'un sondage effectué auprès de plus de 1 800 Canadiens. En outre, un Canadien sur quatre (25 %) trouve qu'il est difficile de naviguer dans le système de soins de santé - que ce soit pour prendre des rendez-vous au moment opportun, pour trouver des spécialistes ou pour obtenir les bons services disponibles.

Pour ce qui est de l'accès aux prestataires de soins de santé (par exemple, un médecin de famille, un service d'urgence ou des spécialistes), l'enquête a révélé que les Canadiens sont généralement satisfaits, mais que les niveaux de satisfaction diminuent pour les personnes vivant dans des régions éloignées et les personnes atteintes d'une maladie chronique. Les répondants insatisfaits sont surtout préoccupés par l'accès à des services d'accompagnement en matière de santé et de bien-être, comme le soutien en santé mentale, les programmes de régime alimentaire et de nutrition, et la possibilité d'obtenir des renseignements pertinents sur les services de santé financés par l'État et la couverture d'assurance.

« La pandémie a créé une situation propice pour repenser la façon dont nous fournissons les soins de santé au Canada », a déclaré Jimmy Yang, directeur général et dirigeant du secteur de la santé chez Accenture au Canada. « Mais pour cela, il faut mettre le patient, plutôt que le système, au centre des préoccupations, innover sur tous les fronts et mieux utiliser les ressources de soins de santé en place, comme les pharmacies et les services paramédicaux, pour fournir certains types de soins. Les Canadiens méritent un meilleur accès aux soins, et les outils et la technologie numériques peuvent favoriser cet accès. »

La nécessité est mère de l'invention

Le rapport note que la nécessité de prendre des précautions de sécurité accrues pendant la pandémie a conduit à de nouveaux modes de prestation des soins. Il a par ailleurs mis en lumière la possibilité pour les acteurs publics et privés de jouer un rôle direct dans la fourniture et l'amélioration des soins, notamment par le biais de rendez-vous virtuels et d'autres services numériques.

En fait, l'étude a révélé que la réservation et la prise de rendez-vous en ligne, les services de santé dans les pharmacies de quartier et les services de télémédecine sont les trois principaux services que 80 % des Canadiens souhaitent voir perdurer après la pandémie.

La pandémie a également fait ressortir d'importantes lacunes dans le modèle actuel des soins de santé canadiens. On constate notamment une pénurie d'outils numériques et une dépendance à l'égard de processus et de systèmes désuets qui ne sont ni efficaces ni faciles à utiliser. Ces facteurs, combinés à la population de patients vieillissante et complexe du Canada, exercent une pression immense sur le système de santé canadien qui doit répondre plus efficacement à des demandes qui évoluent rapidement, tout en réfléchissant à la capacité du système sous un angle différent, selon le rapport.

« Le Canada possède l'expertise et les ressources financières nécessaires pour offrir un système de santé de calibre mondial qui répond aux besoins complexes de toutes les communautés », a déclaré M. Yang. « Mais la seule façon d'y parvenir de façon durable consiste à ce que les dirigeants du secteur des soins de santé, le gouvernement et l'industrie travaillent ensemble et placent l'individu au centre de tout pour transformer la façon dont la population reçoit les soins de santé. »

Selon le rapport, 72 % des Canadiens se disent à l'aise avec l'idée que le secteur privé joue un rôle plus important dans le système de santé, surtout si cela a pour but et pour résultat d'améliorer les services qui leur sont offerts. En revanche, une majorité (63 %) de Canadiens affirment qu'ils ne paieraient pas davantage pour des soins de santé en plus de ceux fournis par le gouvernement. Le rapport d'Accenture révèle que les partenariats entre les secteurs public et privé peuvent améliorer les options pour un meilleur accès aux soins, plus près de chez soi.

Les possibilités d'améliorer le système



Cette recherche a permis d'identifier quatre grands axes d'amélioration permettant de créer une meilleure expérience de soins, mieux personnalisée et plus efficace, pour les Canadiens.

Priorité à la personnalisation : Trois Canadiens sur quatre (75 %) affirment qu'ils permettraient à leur professionnel de la santé de partager leurs renseignements personnels sur la santé, surtout s'il s'agit d'informer sur des soins mieux personnalisés, comme des conseils ciblés sur la prise de médicaments et un traitement en fonction de leur génétique individuelle.

Améliorer les points d'accès aux soins, qu'ils soient physiques ou numériques : Des services de santé plus proches de chez soi pourraient améliorer l'accès aux soins, par exemple par l'intermédiaire des pharmacies. En fait, près de deux Canadiens sur trois (66 %) se disent à l'aise de recevoir des soins tels que l'administration de médicaments injectables et de vaccins à leur pharmacie. De plus, l'utilisation des soins virtuels a augmenté de façon spectaculaire pendant la pandémie et peut aider à simplifier l'accès aux services cliniques en les plaçant à portée de main des patients. L'étude a révélé que 78 % des Canadiens sont à l'aise avec les rendez-vous virtuels et la télémédecine, mais les gens préfèrent toujours la visite en personne : si on leur donnait le choix, 44 % des répondants continueraient d'opter pour une visite virtuelle.

Renforcer l'engagement des patients et des prestataires de soins : Plus de la moitié des Canadiens (54 %) ne communiquent avec leur professionnel de la santé que lorsqu'ils ont besoin de soins et, inversement, les professionnels de la santé communiquent surtout avec les patients si ces derniers prennent l'initiative du contact (58 %). Il est nécessaire d'adopter une approche plus proactive et préventive, car seuls 15 % des patients déclarent que leur fournisseur adopte actuellement ce type d'approche.

Améliorer l'investissement dans les outils de santé numériques : Les Canadiens font confiance à certains outils numériques, mais sont plus à l'aise lorsque ceux-ci sont utilisés pour des tâches administratives, comme la prise de rendez-vous et les rappels. Ils sont moins à l'aise si ces outils, y compris l'intelligence artificielle (IA), sont liés au diagnostic ou au traitement.

Accenture Health tire parti de la puissance de la technologie et de l'ingéniosité humaine pour aider ses clients à améliorer l'accès, l'expérience et les effets des soins de santé. Avec l'aide de nos services technologiques innovants, nos clients fournissent des expériences efficaces et personnalisées qui humanisent les soins de santé pour tous. Pour plus d'informations, visitez : https://www.accenture.com/ca-fr/industries/health-index

Méthodologie de recherche

Accenture a réalisé un sondage auprès d'un échantillon représentatif de 1 863 Canadiens sur leur perception et leur expérience du système de santé canadien. Les réponses confidentielles et anonymes ont été recueillies par la firme Dynata en mai 2021. En plus de leurs réponses, Accenture a également mené des entretiens d'experts avec 10 cadres supérieurs d'organismes de santé publics et privés canadiens, par l'intermédiaire de notre partenaire Atheneum, en juin et juillet 2021.

À propos d'Accenture

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels dotée de capacités de pointe dans les domaines du numérique, de l'infonuagique et de la sécurité. Alliant une expérience inégalée et des compétences spécialisées dans plus de 40 secteurs, nous offrons des services en stratégie et services-conseils, interactivité, technologies et opérations, tous propulsés par le plus grand réseau de centres de technologies de pointe et d'opérations intelligentes au monde. Chaque jour, nos 699 000 employés concrétisent notre promesse à l'égard des technologies et de l'ingéniosité humaine, au service de nos clients situés dans plus de 120 pays. Nous maîtrisons la puissance du changement pour créer une valeur et un succès partagés par nos clients, nos employés et nos collectivités. Consultez notre site Web : www.accenture.com/ca-fr/

Copyright ©2022 Accenture. Tous droits réservés. Accenture et son logo sont des marques déposées d'Accenture.

Ce contenu est fourni à des fins générales d'information et ne peut en aucun cas se substituer à la consultation de nos conseillers professionnels. Ce document fait référence à des marques appartenant à des tiers. Toutes ces marques tierces sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les propriétaires de ces marques n'ont pas l'intention de parrainer, de soutenir ou d'approuver ce contenu, de manière expresse ou implicite.

SOURCE Accenture

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 07:00 et diffusé par :