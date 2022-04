Métaux Osisko annonce le début du forage à Mines Gaspé; une première estimation de ressources sera publiée en avril





MONTRÉAL, 12 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Metals Incorporated (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSXV : OM; OTCQX : OMZNF; FRANCFORT : OB51) a le plaisir d'annoncer que les travaux de forage à Mines Gaspé débuteront cette semaine. Le programme de forage aura pour but de réévaluer la minéralisation cuprifère près de l'ancienne mine à ciel ouvert du Mont Copper. La Phase 1 (10 000 mètres) aura comme objectif principal d'évaluer l'étendue de la minéralisation oxydée près de la surface, tandis que la Phase 2 subséquente (20 000 mètres) comprendra des forages intercalaires qui permettront d'améliorer le modèle de ressources estimées au sein de la fosse.



La Société s'attend à publier la première estimation de ressources minérales présumées exploitables par fosse conforme au Règlement 43-101 pour le gîte Mont Copper d'ici la fin avril; cette estimation sera basée sur les résultats de forage historiques de Noranda (jusqu'en 1998) et de Xstrata et Glencore Canada (de 2011 à 2019).

Robert Wares, président du conseil et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire ce premier pas dans la réévaluation de Mines Gaspé, situé près de la communauté de Murdochville. Notre première campagne de forage aura pour but de remplir nos exigences de vérification diligente, incluant une vérification plus poussée de la zone oxydée en surface au Mont Copper. Si Métaux Osisko acquiert cet actif auprès de Glencore Canada, l'objectif pour cette année sera de compléter le programme de forage de 30 000 mètres et de lancer une évaluation économique préliminaire du projet. D'autres travaux de forage pourraient avoir lieu cette année afin de convertir l'estimation de ressources minérales présumées, qui sera divulguée sous peu, en ressources mesurées et indiquées, de façon à progresser rapidement vers une étude de faisabilité. »

L'agrandissement de la fosse du Mont Copper avait été évaluée par Noranda dans les années 1980, mais la minière n'avait pas été de l'avant en raison de la présence de la fonderie de cuivre, située en bordure de la fosse. Les opérations minières ont cessé en 1999 et la fonderie a fermé ses portes en 2002. Depuis, la mine, l'usine de traitement et la fonderie ont tous été démantelés et le site a été placé en mode de surveillance et maintien. Maintenant que la fonderie n'est plus là, l'expansion potentielle de la fosse Mount Copper est désormais possible et cette possibilité sera l'objectif principal visé pour l'évaluation des ressources par la Société, dans un contexte où le prix du cuivre est en hausse.

Mise à jour sur Pine Point

Le programme de forage hivernal à Pine Point tire à sa fin et les travaux de forage seront suspendus durant la fonte printanière. Les travaux de forage reprendront en juin 2022 et s'étireront jusqu'à l'hiver 2023, afin de convertir les ressources minérales présumées en ressources mesurées et indiquées, lesquelles pourront être intégrées à l'étude de faisabilité en 2023.

L'étude hydrogéologique à l'échelle du site est presque achevée et les résultats seront intégrés à la mise à jour de l'EEP en 2022. L'étude fera état de coûts de dénoyage beaucoup plus bas et tiendra compte des prix plus élevés pour les matières premières.

Le dépôt de la mise à jour de l'EEP est maintenant prévu pour la mi-mai. Le dépôt de l'EEP, initialement prévu à la fin du premier trimestre, a été reporté afin d'assurer un bon calibrage du modèle hydrogéologique et d'optimiser davantage le plan d'exploitation sur la durée de vie du projet. Par la suite, nous poursuivrons nos études d'optimisation en amont de l'étude de faisabilité prévue en 2023. L'étude comportera également une estimation des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L'EEP 2020 comportait déjà des mesures de réduction de la consommation d'énergie en lien avec le tri de matériel qui réduisait le débit de traitement du concentrateur d'environ quarante pour cent. Ceci avait été combiné à l'utilisation de génératrices au gaz naturel pour générer l'électricité qui n'était pas disponible par la voie du réseau Taltson. La mise à jour de l'EEP 2022 devrait montrer une diminution des besoins énergétiques en raison des volumes de dénoyage réduits estimés.

Personne qualifiée

M. Jeff Hussey, géo., président et chef de l'exploitation de Métaux Osisko, agit à titre de personne qualifiée. Il est responsable des données techniques présentées dans ce communiqué de presse et il est un géologue professionnel inscrit au Québec.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko est une société canadienne d'exploration et de développement créant de la valeur ajoutée dans l'espace des métaux de base. La Société contrôle un des anciens camps miniers de premier plan pour la production de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé aux Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l'EEP de 2020 indique une VAN après impôt de 500 M$ et un TRI de 29,6 %. L'EEP du projet Pine Point est basée sur des estimations de ressources minérales actuelles pouvant être exploitées par fosse à ciel ouvert ou par des méthodes souterraines à faible profondeur totalisant 12,9 Mt à une teneur de 6,29 % éq.Zn en ressources minérales indiquées et 37,6 Mt à une teneur de 6,80 % éq.Zn en ressources minérales présumées. Se reporter au rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada » daté du 30 juillet 2020, lequel a été déposé sur SEDAR. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves aux Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures et d'une route d'accès pavée, et compte une sous-station électrique ainsi qu'une centaine de kilomètres de routes de halage viables déjà en place.

Les ressources minérales actuelles mentionnées dans le présent communiqué sont conformes aux exigences du Règlement 43-101 et ont été préparées par des personnes qualifiées indépendantes, selon les lignes directrices du Règlement 43-101. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées sont de nature conceptuelle et ont été estimées sur la base de preuves géologiques et d'un échantillonnage restreints. Les preuves géologiques sont suffisantes pour présumer, sans avoir vérifié, de la teneur géologique et/ou de la qualité de la continuité. Les pourcentages d'équivalent en zinc ont été calculés en utilisant les prix des métaux, les taux de récupération des métaux anticipés, les teneurs des concentrés, les coûts de transport, les frais d'usinage et les pourcentages de métaux payables (pour plus de détails, voir les rapports techniques respectifs).

