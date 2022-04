Eaton annonce la construction d'une unité ultra-moderne de fabrication d'onduleurs et de stockage d'énergie à Vantaa, en Finlande





Eaton, la société de gestion intelligente de l'énergie, leader du marché des solutions pour les grands centres de données, a annoncé la construction, à Vantaa (Finlande), d'une nouvelle unité pour héberger ses systèmes énergétiques critiques et toutes les activités actuelles de l'entreprise dans des locaux beaucoup plus vastes. Le site, d'une superficie de 16 500 m², devrait être achevé fin 2023. Il abritera la recherche et le développement, la fabrication, l'entreposage, les ventes et les services en un seul lieu et implique la création d'une centaine d'emplois supplémentaires.

Eaton compte parmi les plus grands fabricants mondiaux de systèmes d'alimentation triphasé sans interruption (ou UPS, pour Uninterruptible Power Supply). L'expansion d'Eaton dans ce secteur est stimulée par la forte croissance des affaires et la demande en systèmes capables d'assurer la continuité des activités, que ce soit pour les centres de données, les bâtiments commerciaux et industriels ou les applications médicales et marines. Situé sur un emplacement privilégié proche de l'aéroport d'Helsinki, les installations de Vantaa serviront de siège social d'Eaton Critical Power Solutions et de centre d'excellence pour les centres de données.

Eaton dispose déjà d'une solide base de connaissances en Finlande, car sa filiale locale, forte de 250 employés, fabrique des systèmes UPS et développe une technologie de conversion de puissance depuis 1962. La décision d'extension annoncée est motivée par la nécessité d'augmenter la production de l'usine existante d'Eaton à Espoo, notamment en termes d'onduleurs interactifs raccordés au réseau et de systèmes de stockage d'énergie pour soutenir la transition énergétique et l'abandon des combustibles fossiles.

Les nouvelles installations comprendront une zone de test à la pointe du progrès qui non seulement assurera le développement des produits et l'exploitation, mais présentera également les produits d'Eaton en fonctionnement. Les clients bénéficieront ainsi d'une expérience de premier ordre en termes de visites, de réunions et de tests d'acceptation en usine, ce qui nécessitera également l'embauche de nouveaux talents. De nouveaux emplois seront créés pour l'exploitation, la recherche et développement et l'appui commercial et technique.

Eaton s'emploie à améliorer la durabilité et l'efficacité énergétique de ses procédés et des produits qu'elle fabrique, et ce nouveau projet s'inscrit dans ce contexte. En effet, depuis 2015 l'actuelle usine d'Espoo n'a envoyé aucun déchet en décharge et le nouveau bâtiment intègrera diverses technologies innovantes propres à Eaton pour réduire l'empreinte carbone, depuis les solutions de gestion de l'énergie jusqu'aux bornes de recharge de véhicules électriques.

Karina Rigby, présidente de l'unité Systèmes critiques et secteur électrique d'Eaton EMEA, a déclaré: «Eaton s'appuie sur son solide héritage local pour investir et renforcer sa présence en Finlande tout en respectant son engagement en matière de développement durable. Stimulées par la numérisation et la transition énergétique, les activités énergétiques de qualité d'Eaton se développent et, grâce au nouveau site de Vantaa, nous serons prêts à soutenir nos clients aujourd'hui et à l'avenir. Observer l'évolution de la technologie UPS au fil du temps est passionnant: aujourd'hui, non seulement elle assure la continuité des activités des applications critiques, mais elle favorise également la transition vers les énergies renouvelables en agissant en tant que source d'énergie flexible pour soutenir la stabilité du réseau.»

