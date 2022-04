L'Orquesta de Valencia fait son grand retour à Paris pour la première fois en 72 ans





PARIS, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- L'Orquesta de Valencia s'est produit dans la célèbre Salle Gaveau à Paris lors de sa première visite dans la capitale française en 72 ans, qui était également sa première représentation à l'étranger en 12 ans.

La dernière représentation de l'orchestre à Paris remonte à 1950, lorsque le groupe a effectué une tournée en France et au Royaume-Uni avec le chef d'orchestre valencien José Iturbi, qui a également commencé sa carrière internationale de pianiste dans cette salle de concert parisienne.

Pendant deux heures, l'orchestre, dirigé par Alexander Liebreich, a ravi les plusieurs centaines de spectateurs qui ont rempli l'auditorium, parmi lesquels le maire de Valence, Joan Ribó, l'ambassadeur d'Espagne en France, Victorio Redondo, l'ambassadeur d'Espagne auprès de l'UNESCO, José Manuel Rodriguez Uribes, et la secrétaire à la culture du gouvernement de Valence et présidente du Palau de la Música de Valencia, Gloria Tello.

L'ORQUESTA DE VALENCIA REPREND SES REPRÉSENTATIONS INTERNATIONALES

« À Valence, la musique est quelque chose d'important, que nous apprécions beaucoup, nous sommes une société très musicale. (...) Grâce à ce concert, nous voulons transmettre au public parisien l'intérêt et les sentiments que le peuple valencien a pour la musique », a déclaré à Efe le maire de Valence, Joan Ribó.

M. Ribó a ajouté qu'il y a une volonté d'« internationaliser la musique valencienne ».

Pour sa part, Mme Tello a déclaré que pour les musiciens, « il est très important de pouvoir montrer leur potentiel et leur talent en dehors de l'Espagne », pour « non seulement exporter notre musique et notre qualité, mais aussi importer en Espagne ce qui se fait dans d'autres pays comme la France ».

Elle a ajouté qu'un effort est fait pour collaborer avec plusieurs orchestres européens et américains.

UN PROGRAMME MUSICAL AUX INFLUENCES DU MONDE ENTIER

La première partie du concert a commencé par la présentation par Liebreich de l'oeuvre Stille Musik (« Musique silencieuse ») du compositeur ukrainien Valentin Silvestrot, en soutien aux Ukrainiens et en rejet de l'invasion russe de leur pays, qui a débuté le 24 février.

L'orchestre a poursuivi le concert avec « Ma mère l'Oye », une pièce impressionniste du compositeur français Maurice Ravel.

Ensuite, la mezzo-soprano allemande Anna Lucia Richter est montée sur scène pour interpréter Les nuits d'été op. 7 du compositeur français Hector Berlioz, basé sur six poèmes de son compatriote Théophile Gautier.

L'ORQUESTA DE VALENCIA CLÔTURE LE CONCERT AVEC LA 5E SYMPHONIE DE MENDELSSOHN

Après une pause, l'orchestre est revenu sur scène pour entamer la deuxième partie du programme avec l'ouverture de l'opéra « La capricciossa corretta » du compositeur valencien Vicent Martí i Soler.

Pour terminer le programme, l'Orquesta de Valencia a joué la 5e symphonie, la « Romantique » de l'Allemand Felix Mendelssohn.

Après plusieurs minutes d'applaudissements et d'ovations pour les artistes, l'orchestre a joué en rappel, avec la mezzo-soprano Anna Lucia Richter, l'aria « En la taberna de Lillas Pastia » (À la taverne de Lillas Pastia) de l'opéra Carmen, de Georges Bizet et inspiré par Séville et l'Espagne du début du 19e siècle.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1794352/Orquesta_Valencia.jpg

