DNA Script lance un programme d'accès anticipé aux dernières avancées de la plateforme SYNTAX et de la technologie de synthèse enzymatique d'ADN

DNA Script, leader mondial de la synthèse enzymatique d'ADN (EDS) pour l'ADN à la demande, a annoncé le lancement d'un nouveau programme pour les clients de son système SYNTAX, dans lequel les organisations reçoivent un accès anticipé aux dernières avancées de sa technologie EDS. Baptisé "DNA Scriptors Early Access Program", ce programme compte déjà parmi ses membres la London Biofoundry et l'installation BASE de l'Université de Queensland (UQ) en Australie.

Grâce au programme DNA Scriptors, la société accélérera l'expansion des applications de son système SYNTAX en offrant aux utilisateurs la possibilité d'accéder en continu aux produits avant leur lancement commercial complet. Les nouvelles caractéristiques de la plate-forme SYNTAX, qui seront disponibles pour un accès anticipé, comprennent une nouvelle génération de kits qui permettent l'impression de fragments d'ADN plus longs, jusqu'à 80 nt de longueur, et la synthèse de sondes marquées à la biotine ou aux fluorophores et quenchers.

"Nous avons plusieurs équipes de développement qui travaillent à améliorer tous les aspects de notre plateforme SYNTAX, en passant par de nouvelles chimies qui augmentent la masse, la longueur et la qualité des oligonucléotides et permettent des modifications, jusqu'aux nouveaux modèles d'instruments et aux mises à niveau qui augmentent le plex", a déclaré Thomas Ybert, PDG et cofondateur de DNA Script. "Les commentaires de plus de 40 collaborateurs alpha et bêta ont été essentiels au succès du lancement du système SYNTAX en juin 2021 et ce programme DNA Scriptors garantit que nous continuons à innover en tenant compte des besoins de nos clients."

Les membres du programme DNA Scriptors utilisent la plateforme SYNTAX dans toute une série d'applications de biologie moléculaire et de génétique. Parmi eux, la London Biofoundry, qui est basée au sein de l'Imperial College London, fournit de l'ADN synthétique aux milieux universitaires et à l'industriels de Londres au Royaume-Uni. "Nos projets de réponse rapide au Covid-19 ont déjà bénéficié d'un accès précoce aux oligonucléotides modifiés, produits rapidement en interne, et nous sommes maintenant impatients de tirer parti des oligos biotinylés et plus longs dans nos flux de travail NGS et de synthèse de gènes avec nos partenaires", a déclaré Marko Storch, Ph.D., Chef du département Biologie Synthétique et Automatisation.

Situé au sein de l'Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology (AIBN) de l'UQ, le centre BASE fournit du matériel génétique pour faire avancer la recherche australienne et se concentre particulièrement sur le développement de vaccins anticancéreux et autres vaccins. "Le système SYNTAX de DNA Script nous permet de synthétiser rapidement de l'ADN selon nos besoins précis, ce qui est essentiel pour la fabrication de vaccins et de thérapies à ARNm", a déclaré Tim Mercer, Ph.D., Directeur de BASE et professeur adjoint à l'AIBN. "Faire partie du programme d'accès anticipé de DNA Scriptors permet d'accéder à cette technologie de pointe nécessaire pour accélérer la fabrication de vaccins à ARNm. Il nous permettra une réponse rapide aux maladies infectieuses émergentes et soutiendra le développement de vaccins personnalisés contre le cancer."

La plateforme SYNTAX est un changement de paradigme qui permet aux laboratoires de produire de l'ADN à la demande, grâce à la première imprimante enzymatique d'ADN de paillasse au monde. Le système est construit autour de la synthèse enzymatique de l'ADN (EDS), qui synthétise les fragments d'ADN comme le fait la nature, ce qui en fait un processus beaucoup plus simple, rapide et écologique que les anciennes approches basées sur la chimie des phosphoramidites.

Fondée en 2014, DNA Script est une entreprise technologique pionnière dans le domaine des sciences de la vie qui développe une nouvelle méthode plus rapide, plus puissante et plus polyvalente pour concevoir et fabriquer de l'ADN. L'entreprise a mis au point une alternative à la synthèse d'ADN traditionnelle appelée synthèse d'ADN enzymatique, ou EDS, permettant à cette technologie d'être accessible aux laboratoires disposant du premier instrument de synthèse enzymatique de paillasse, le système SYNTAX. En remettant la synthèse d'ADN au sein même des laboratoires, DNA Script vise à transformer la recherche en sciences de la vie grâce à une technologie innovante qui donne aux chercheurs un contrôle et une autonomie sans précédent.

