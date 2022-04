Un participant aveugle atteint les demi-finales d'un concours international en Arabie saoudite, dédié aux plus belles voix dans la récitation du Saint Coran





RIYAD, Arabie Saoudite, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- Un concurrent aveugle a participé à un concours international en Arabie Saoudite, dédié à la récitation du Saint Coran et à l'adhan (l'appel islamique à la prière) basés sur la voix seulement, sans l'accompagnement d'un instrument de musique. Il a atteint les demi-finales, dépassant plus de 40 000 candidats issus de 80 pays à travers le monde, en démontrant au jury sa capacité à appliquer les dispositions de la performance vocale, tenant compte de l'utilisation des hauteurs de sons aux moments appropriés.

Le montant du prix de ce concours est estimé à 3,2 millions de dollars; il s'agit du prix le plus important dans l'histoire des concours de talent de ce genre dans le monde entier, en particulier dans le domaine religieux. Le lauréat de la récitation du Saint Coran reçoit 1,3 million de dollars, tandis que le lauréat de l'appel à la prière reçoit 533 000 dollars. Le reste du montant est réparti entre six autres participants.

Le concurrent Younes Gharbi, qui a fait le trajet du Maroc à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, a confirmé qu'il avait passé toute sa vie et ses années d'adolescence à mémoriser le Saint Coran en l'écoutant et en le répétant jusqu'à ce qu'il le mémorise et il est devenu un concurrent de taille dans les compétitions coraniques.

Le concours, qui est supervisé par l'autorité du divertissement en Arabie saoudite, est diffusé au cours de l'émission Scent of Speech (Otr Elkalam), à la télévision officielle saoudienne, pendant le Ramadan. Le concours a vu participer de nombreux concurrents au cours d'autant d'étapes jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 36 candidats en lice pour remporter le prix du concours.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1794490/Yunus_Gharbi.jpg

