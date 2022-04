PARKOUR3 ATTEINT LE NIVEAU DIAMANT EN TANT QUE PARTENAIRE DES SOLUTIONS HUBSPOT





MONTRÉAL, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Parkour3 a annoncé qu'il avait atteint le niveau diamant du Programme des partenaires des solutions HubSpot. HubSpot, une plateforme CRM de premier plan pour les entreprises en pleine expansion, travaille main dans la main avec des experts partenaires pour développer leurs activités grâce à des logiciels, des services et de l'accompagnement en matière d'Inbound.

Le programme de partenariat de solutions est un écosystème d'experts qui proposent des services de marketing, de vente, de service à la clientèle, de conception Web, de gestion de la relation client et de technologies de l'information. Il s'agit d'une communauté mondiale qui estime que la priorité donnée aux clients est indispensable à la croissance et qui permet à ses membres de proposer un large éventail de solutions plus sophistiquées pour l'ensemble de l'expérience client.

Au cours de la dernière année, Parkour3 a développé son activité en incorporant des stratégies Inbound pour attirer, engager et ravir les clients. Parkour3 a une mission et une raison d'être claires : donner à ses clients les moyens d'en faire plus. Avec 24 employés à son actif, l'agence est spécialisée dans la formation et l'implémentation de HubSpot, la conception et le développement de sites Web, le coaching en marketing numérique, la publicité numérique, la stratégie de marque et le marketing de contenu. Parmi les grandes réussites de l'agence, on peut citer:

son passage aux niveaux or, platine et diamant en moins de 3 ans;

le seul partenaire certifié advanced CMS implementation basée au Canada ;

; le partenaire a déjà implémenté plus de cinquante projets HubSpot;

l'entreprise a augmenté son personnel de 25 % au cours des 18 derniers mois;

"Depuis le jour 1, Parkour3 a toujours fourni un excellent service aux clients HubSpot. Cette réalisation d'atteindre le niveau diamant témoigne du travail qu'ils ont fait pour servir nos clients communs au Canada et à l'étranger." Brian Garvey, VP du Solutions Partner Program chez HubSpot.

À propos de Parkour3:

L'agence Parkour3 célèbre son 20e anniversaire en 2022. Au fil des ans, elle a établi des relations solides et durables avec bon nombre de ses premiers partenaires. Son dévouement à aider les petites et grandes entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance dans le domaine du marketing numérique, sa maîtrise de la technologie et le soutien qu'elle apporte à la formation des différents intervenants lui ont valu d'être reconnue comme partenaire de diamant HubSpot. Aujourd'hui, elle continue de se développer et de se renouveler. Parkour3 permet aux entreprises de réaliser leur croissance numérique grâce à des solutions technologiques, créatives et innovantes.

