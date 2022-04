BLUETTI présente son panneau solaire 350 W avec une efficacité de 23,4 %





MADRID, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- La société d'énergie solaire BLUETTI a de nouveau élargi son catalogue et annonce la sortie de son nouveau produit, le SP350, un panneau solaire portable doté d'une puissance de 350 W et avec une efficacité de 23,4 %.

« Il s'agit du plus grand panneau que nous ayons jamais expédié. Il est doté d'une puissance massive qu'il n'a encore jamais été possible de transporter où bon vous semble », a déclaré James Ray, directeur des produits de BLUETTI, en ajoutant que l'entreprise accélérera le développement de modules solaires et poursuivra ses efforts pour réduire l'empreinte carbone de la population.

Selon le site Web de BLUETTI, le modèle SP350 a une taille pliée de 904 x 609 x 63 mm et pèse près de 14 kg. Il fonctionne à des températures allant de -10 ? à 65 ?. Il peut être rangé dans une mallette avant d'être mis dans le coffre, ce qui en fait un panneau solaire idéal pour le camping, la sculpture ou d'autres activités de plein air.

En ce qui concerne les matériaux utilisés dans la fabrication des panneaux solaires, L'ETFE (éthylène tétrafluoroéthylène) est l'un des matériaux les plus couramment utilisés dans la fabrication des panneaux solaires aujourd'hui en raison de sa flexibilité chimique et thermique naturelle. Le SP350 BLUETTI possède un revêtement en ETFE qui garantit des niveaux plus élevés de transmission de la lumière tout en assurant une plus grande résistance aux conditions difficiles, en particulier les applications extérieures à long terme.

BLUETTI affirme que le SP350 est très compatible avec la plupart des générateurs solaires sur le marché. Cependant, il fonctionne évidemment mieux en association avec les stations d'énergie portables de BLUETTI comme les modèles AC200P/AC200MAX/AC300/AC300/EP500/EP500PRO/EB240/EB150.

Dans le cas où vous chercheriez d'autres stations d'énergie portables ou solutions solaires, BLUETTI a également proposé des offres spéciales de Pâques alléchantes, du 12 avril au 18 avril. N'hésitez pas à découvrir les offres.

À propos de BLUETTI

Dès le début, BLUETTI s'est efforcé de rester fidèle à un avenir durable en proposant des solutions de stockage d'énergie verte pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, tout en offrant une expérience écologique exceptionnelle pour tous et pour le monde entier. BLUETTI est présent dans plus de 70 pays et a la confiance de millions de clients à travers le monde. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site Web de BLUETTI :

Allemagne : https://de.bluettipower.eu/

Espagne : https://es.bluettipower.eu/

France : https://fr.bluettipower.eu/

Italie et autres pays de l'UE : https://www.bluettipower.eu/

CONTACT : Rui Lei, leirui@bluetti.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1794237/BLUETTI_SP350.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1712384/a.jpg

Communiqué envoyé le 12 avril 2022 à 04:58 et diffusé par :