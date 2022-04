Personalis et Merck KGaA, Darmstadt, Germany vont présenter des données complètes concernant leur collaboration sur le sous-typage des tumeurs lors de du Congrès annuel 2022 de l'AACR





Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), un chef de file de la génomique avancée dans le domaine de l'oncologie de précision, a annoncé qu'elle était co-autrice d'une étude réalisée avec Merck KGaA, Darmstadt, Germany, une société scientifique et technologique de premier plan, et que cette étude serait présentée à l'occasion du Congrès annuel 2022 de l'American Association for Cancer Research, qui se tiendra du 8 au 13 avril 2022.

« En travaillant avec Merck KGaA, Darmstadt, Germany, et en tirant parti de la combinaison de données basées sur le transcriptome et l'exome, générées par l'ImmunoID NeXT Platform®, nous avons pu explorer plusieurs approches prometteuses et intégratives qui complètent la méthode de classification des cancers colorectaux démontrée antérieurement. Nous sommes impatients de voir l'étendue des résultats de cette collaboration », a déclaré le Dr Richard Chen, médecin-chef et vice-président principal de la R&D, pour Personalis.

Les détails de la présentation par affiches sont les suivants :

Titre : « Comprehensive next generation sequencing profiling in combination with transcriptomic-based tumor molecular subtyping and harmonized TMB calculation using paired specimens from late-stage CRC patients » (Profilage complet basé sur le séquençage de nouvelle génération, en combinaison avec le sous-typage moléculaire tumoral basé sur la transcriptomique, et le calcul harmonisé de la TMB, à l'aide d'échantillons appariés provenant de patients atteints de CCR de stade avancé) (Présentation par affiches n° 5743)

Catégorie de la session : Biologie moléculaire/cellulaire et génétique

Titre de la session : Genomics (Génomique)

Vue d'ensemble : Cette étude valide une nouvelle fois les méthodes existantes de sous-typage moléculaire, basées sur le séquençage de l'ARN, dans le CCR de stade avancé. De nouvelles méthodes intégratives sont introduites qui étendent le sous-typage basé sur le séquençage de l'ARN, en incorporant des profils de mutation basés sur le séquençage de l'ADN, révélant ainsi des méthodes intégrées potentielles pour l'identification des sous-types. Cette approche pourrait faire l'objet d'études supplémentaires dans des cohortes plus importantes et en associant des sous-types à d'autres caractéristiques telles que la latéralité tumorale.

À propos de Personalis

Personalis, Inc. est un chef de file de la génomique avancée du cancer, visant à permettre la prochaine génération de thérapies et de diagnostics anticancéreux de précision. La Personalis NeXT Platform® est conçue pour s'adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients et aux cliniciens du secteur biopharmaceutique, des informations sur l'ensemble des près de 20 000 gènes humains, ainsi que sur le système immunitaire, à partir d'un simple échantillon. Pour permettre le séquençage du cancer, le Clinical Laboratory de Personalis a été construit en mettant l'accent sur la précision clinique, la qualité, les mégadonnées, l'échelle et l'efficience. Le laboratoire est conforme aux normes de bonne pratique ainsi qu'aux amendements relatifs à l'amélioration des laboratoires cliniques de 1988, et est accrédité par le College of American Pathologists. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Personalis, et suivez Personalis sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Merck KGaA, Darmstadt, Germany, société scientifique et technologique de premier plan, exerce ses activités dans les domaines des soins de santé, des sciences de la vie et de l'électronique. Près de 60 000 employés s'efforcent chaque jour d'influencer positivement la vie de plusieurs millions de personnes, en créant des manières de vivre plus optimistes et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition génique, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus complexes, ou de favoriser l'intelligence des dispositifs, la société intervient partout. En 2021, Merck KGaA, Darmstadt, Germany, a généré un chiffre d'affaires de 19,7 milliards EUR dans 66 pays.

Chez Merck KGaA, Darmstadt, Germany, l'exploration scientifique et l'entrepreneuriat responsable ont contribué de manière essentielle aux avancées technologiques et scientifiques. C'est de cette façon que Merck KGaA, Darmstadt, Germany prospère depuis sa création en 1668. La famille fondatrice demeure à ce jour propriétaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck KGaA, Darmstadt, Germany détient les droits mondiaux du nom et de la marque Merck. Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où les secteurs commerciaux de Merck KGaA, Darmstadt, Germany opèrent sous les noms d'EMD Serono pour les soins de santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie, et d'EMD Electronics.

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations de ce communiqué de presse qui ne sont pas de nature historique constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens de la législation américaine sur les valeurs mobilières, notamment les déclarations relatives aux attributs de la NeXT Platform®, aux avantages attendus de la collaboration de la société avec Merck KGaA, Darmstadt, Germany, aux opportunités commerciales, au leadership, aux projets ou aux attentes de Personalis, ou à d'autres événements futurs. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes, qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et toutes attentes ou tous résultats anticipés, exprimés ou sous-entendus dans lesdites déclarations. Les facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels sont énumérés dans les documents déposés par Personalis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, notamment les rapports les plus récents de la société, sur formulaires 8-K, 10-K et 10-Q, la déclaration d'enregistrement de la société sur formulaire S-3, déposée le 30 décembre 2020, et le supplément de prospectus de la société, déposé le 3 janvier 2022 ; et incluent ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Personalis décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

