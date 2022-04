Le lauréat du prix Genesis 2022, Albert Bourla, reçoit la plus haute distinction civile de la Grèce





Après le prix Nobel juif décerné à M. Bourla plus tôt cette année, la République hellénique souligne la contribution du PDG de Pfizer dans la lutte contre la COVID-19 et le sauvetage de vies

NEW YORK, 12 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le 5 avril 2022, le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a reçu le la plus haute distinction civile de la Grèce pour ses efforts dans le cadre de la mise au point d'un vaccin contre la COVID-19 qui a sauvé des vies. La Présidente grecque Katerina Sakellaropoulou a remis à M. Bourla la Croix d'Or de l'Ordre du Sauveur, la plus ancienne et la plus haute décoration de l'État grec, décernée pour un service exceptionnel dans les domaines politique, économique et humanitaire.

C'est la deuxième distinction de haut niveau décernée à M. Bourla cette année. Plus tôt en janvier, Albert Bourla a été annoncé comme lauréat du prix Genesis 2022, également appelé « prix Nobel juif ». Le prix reconnaît le leadership de M. Bourla dans la livraison d'un vaccin sûr et efficace contre la COVID-19 en un temps record, permettant ainsi de sauver des millions de vies en pleine pandémie, ainsi que son engagement envers son identité juive et l'État d'Israël.

Le président israélien Isaac Herzog remettra le prix Genesis à M. Bourla lors d'une cérémonie à Jérusalem qui aura lieu le 29 juin.

Né à Thessalonique, en Grèce, Albert Bourla a grandi dans une famille de survivants de l'Holocauste. Ses parents faisaient partie des quelques survivants d'une ancienne communauté juive de la ville presque complètement anéantie par les nazis. M. Bourla a demandé à la Fondation du prix Genesis d'attribuer son prix d'un million de dollars à des projets visant à préserver la mémoire des victimes de l'Holocauste à Thessalonique.

« Les deux prix importants annoncés cette année ? grecs et juifs ? témoignent de la réalisation extraordinaire de M. Bourla et de l'équipe de Pfizer, qu'il a dirigée pendant la pire crise de santé publique depuis plus de 100 ans », a déclaré Stan Polovets, fondateur et président de la Fondation du prix Genesis. « Prenant de grands risques, ils ont donné au monde un vaccin qui a sauvé des vies en un temps record ? des mois plutôt que des années. Nous avons hâte d'honorer M. Bourla et cette réalisation historique à Jérusalem en juin. »

À propos du prix Genesis

Le prix Genesis est un prix international qui célèbre les réalisations et la contribution des valeurs juives à l'humanité. Neuvième lauréat du prix, M. Bourla suit le cinéaste et philanthrope Steven Spielberg, lauréat du prix Genesis en 2021, et le légendaire militant des droits humains Natan Sharansky, lauréat 2020.

Tous les lauréats précédents ont remis leurs récompenses à des causes philanthropiques qui les passionnent. Depuis sa création en 2013, le prix Genesis a recueilli des fonds équivalents et injecté le prix annuel d'un million de dollars dans le financement d'initiatives philanthropiques, totalisant 45 millions de dollars, avec des subventions octroyées à 197 programmes à but non lucratif dans 31 pays, permettant ainsi d'améliorer directement la vie de dizaines de milliers de personnes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1793975/Dr__Bourla_and_President_Sakellaropoulou___Alexander_Beltes_EPA.jpg

