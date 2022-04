SkyHive reçoit un investissement stratégique de la Deutsche Bank





SkyHive, un innovateur des technologies pour le personnel qui fournit des perspectives pertinentes en vue d'une gestion optimisée du capital humain (HCM), annonce aujourd'hui que Deutsche Bank, la principale banque d'Allemagne, vient de réaliser un important placement en actions dans la société par l'entremise de son unité stratégique Corporate Venture Capital. Ce financement coïncide avec la constitution de l'entité européenne de SkyHive et la demande croissante de la part des clients multinationaux.

Michael Ilgner, responsable mondial RH et immobilier à la Deutsche Bank: "Utiliser les données de manière intelligente et pertinente permettra d'atteindre de nouveaux sommets en termes de gestion du capital humain. SkyHive répond à un besoin clé en termes de gestion des talents, que l'on observe dans tous les secteurs et qui touche plus particulièrement les services financiers. Sa proposition de valeur consiste à fournir aux employeurs une compréhension éclairée des compétences de leurs effectifs et du marché en vue d'une gestion améliorée des ressources, du renforcement des compétences du personnel, et du maintien des effectifs."

Gil Perez, responsable de l'innovation à la Deutsche Bank et directeur de Deutsche Bank Corporate Venture Capital: "Nous sommes ravis d'investir dans SkyHive et de collaborer avec eux. La transformation numérique de Deutsche Bank a accéléré la vitesse et la mise à échelle dont nous avons besoin pour renforcer les compétences de notre personnel et attirer et recruter les meilleurs talents du marché. Notre capacité à investir efficacement et en continu dans nos employés actuels et futurs fait partie intégrale de notre transformation numérique."

Outre cet investissement, SkyHive a invité Karen Meyer, responsable de l'exploitation de la division RH de la Deutsche Bank, à prendre part aux réunions du conseil d'administration de SkyHive en qualité d'observatrice n'ayant pas droit de vote.

SkyHive.ai, une société à certification B Corporation, allie ses données mondiales du marché du travail en temps réel à une veille automatisée, transparente et objective pour donner aux entreprises, aux autorités publiques et aux formateurs des perspectives exploitables sur les compétences actuelles et potentielles de leurs effectifs, les lacunes, les références sectorielles et les options de reconversion. SkyHive utilise une approche double: des applications axées sur les compétences et des plateformes évolutives qui normalisent la veille des compétences pour les acteurs des écosystèmes HCM. Pour les particuliers, la solution Skills Passport de SkyHive fournit des données, des perspectives et des options de reconversion pour s'assurer que les compétences des utilisateurs restent pertinentes sur la durée.

"Le capital humain est de loin le potentiel le plus inexploité dans le monde d'aujourd'hui", déclare Sean Hinton, fondateur et PDG de SkyHive. "Les entreprises et les collectivités qui sont à l'écoute des progrès des solutions de gestion stratégique des effectifs peuvent transformer radicalement leurs trajectoires de croissance de leurs résultats bruts et nets en tirant pleinement parti des capacités de leurs effectifs. Qui vous recrutez, où vous recrutez, ce que vous payez, qui vous déployez et vos stratégies concurrentielles ne sont que quelques-unes de décisions clés qui s'appuient sur une compréhension profonde, pérenne et précise des compétences de vos talents. Notre technologie est la seule à fournir une telle capacité critique, ce qui a joué un rôle central dans la décision d'investissement de Deutsche Bank."

L'investissement de Deutsche Bank soutiendra les opérations mondiales croissantes de SkyHive, en particulier l'expansion continue de la société sur le marché européen. SkyHive entretient également de solides partenariats avec le Forum économique mondial, Workday et Accenture, entre autres.

À propos de SkyHive

SkyHive est une société à certification "B Corporation" et un fournisseur international de logiciels pour les technologies de veille du personnel, qui optimise les efficiences du marché du travail en temps réel pour les entreprises, les collectivités et les économies nationales. Les grandes entreprises utilisent les applications et plateformes nuagiques de SkyHive pour optimiser l'avenir du travail à son niveau le plus granulaire: les compétences. La Solution Quantum Labor Analysistm de SkyHive a été reconnue par le Forum économique mondial, Gartner, et Forbes comme étant à l'avant-garde en termes d'IA éthique et pour ses retombées positives sur les performances économiques des effectifs à l'échelle mondiale. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.skyhive.ai.

À propos de la Deutsche Bank

Deutsche Bank propose des produits et services bancaires commerciaux et d'investissement, transactionnels et de gestion d'actifs et de patrimoine aux grandes sociétés, autorités publiques, investisseurs institutionnels, PME, et particuliers. Principale banque d'Allemagne, Deutsche Bank jouit d'une solide position en Europe et d'une importante présence aux Amériques et en Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.db.com.

À propos de Deutsche Bank Corporate Venture Capital

Deutsche Bank Corporate Venture Capital (CVC) est une entité interdivisionnaire et mondiale soutenant les startups et les entrepreneurs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter db.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 avril 2022 à 21:25 et diffusé par :