Avis aux médias - La ministre Ien souligne les investissements dans la croissance économique et les réductions d'impôts pour les petites et moyennes entreprises dans le budget de 2022





De : Femmes et Égalité des genres Canada

MISSISSAUGA, ON, le 11 avril 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à Iqwinder Gaheer, député de Mississauga-Malton, et à l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, pour une annonce importante soulignant les investissements du budget de 2022 dans la croissance économique et l'innovation et le soutien aux petites et moyennes entreprises.

Il y aura un point de presse à 9 h 30 HE.

Date : Le 12 avril 2022



Heure : 9 h 15 HE



Lieu : Panela Baking Factory





2768, rue Slough





Mississauga (Ontario)

Remarques pour les médias :

Les membres des médias peuvent assister à cet événement en personne ou par une ligne de téléconférence. Les personnes qui souhaitent participer par la ligne de téléconférence doivent s'inscrire avant 8 h 15 HE le mardi 12 avril 2022, afin de recevoir le numéro de la ligne et le mot de passe.

Si vous souhaitez assister en personne, nous vous prions de respecter les directives provinciales de santé publique. Veuillez ne pas assister à l'événement en personne si vous ne vous sentez pas bien ou si vous présentez des symptômes de la COVID-19.

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Communiqué envoyé le 11 avril 2022 à 21:15 et diffusé par :