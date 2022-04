La ministre Qualtrough souligne les investissements figurant dans le budget de 2022 pour favoriser un air pur





BURNABY, BC, le 11 avril 2022 /CNW/ - Par l'intermédiaire du Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough, a rencontré les représentants de Nano One Materials Corp. à Burnaby, en Colombie-Britannique, pour souligner les investissements du Canada dans la transition vers une économie verte, particulièrement l'adoption des véhicules à émission zéro et de leur infrastructure et technologie de soutien.

Le budget 2022 investit dans l'avenir du Canada et dans une économie propre qui stimulera cette économie. Pour aider les Canadiens et les entreprises canadiennes à tirer profit de la transition mondiale vers une économie propre, le budget de 2022 comprend de nouveaux incitatifs pour le développement de technologies propres et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.

En plus d'investir davantage dans la protection de nos terres, de nos lacs et de nos océans, le gouvernement rendra l'achat de véhicules zéro émission plus abordable pour les Canadiens, mettra en place et élargira un réseau national de bornes de recharge de véhicules zéro émission et effectuera de nouveaux investissements dans l'énergie propre. Le transport routier est responsable de 20 % des émissions de gaz à effets de serre du Canada. Ces investissements sont donc essentiels dans les efforts du Canada pour atteindre la carboneutralité.

Au début de la pandémie, le Canada affichait le ratio de la dette nette au PIB le plus bas de tous les pays du G7, un avantage qui, depuis, profite encore plus au Canada par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise de l'emploi des pays du G7 et, en mars 2022, il a récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, le taux de chômage n'étant que de 5,3 %, soit le taux le plus bas jamais enregistré depuis 1976.

Grâce au budget de 2022, le Canada maintiendra sa position de chef de file et pourra maintenir une approche responsable sur le plan financier à l'égard de la croissance économique et de l'établissement d'une économie qui profite à tous. Il est essentiel de maintenir la cible budgétaire du gouvernement, soit la diminution du ratio de la dette au PIB et la réduction progressive des déficits liés à la COVID-19. Cela assurera la viabilité des finances du Canada à long terme.

Citation

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Le budget de 2022 a été établi pour des entreprises comme Nano One. Il s'agit d'un plan pour investir dans le type d'innovation et de technologie qui stimulera une croissance économique durable, un plan pour rendre les choix plus verts, comme l'adoption d'un véhicule électrique, plus abordables pour les Canadiens. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de mettre en valeur notre établissement où notre équipe de plus de 60 personnes développe des technologies novatrices visant à rendre les batteries plus durables et à faire en sorte que leur prix soit concurrentiel. Les minéraux critiques et leur transformation en éléments de batteries joueront un rôle essentiel dans l'application de la stratégie canadienne "des mines à la mobilité" relativement aux efforts mondiaux d'adoption des batteries lithium-ion plus propres. »

Dan Blondal, président-directeur et fondateur, Nano One

Les faits en bref

Les mesures du budget de 2022 visant à lutter contre les changements climatiques comprennent :

Offrir un financement de plus de 3 milliards de dollars pour rendre les véhicules zéro émission plus abordables et établir un réseau national de bornes de recharge;



Réaliser de nouveaux investissements importants pour protéger les terres, les lacs et les océans;



Établir un fonds de croissance du Canada pour aider à attirer des dizaines de milliards de dollars en capital privé qui serviront à bâtir une économie carboneutre d'ici 2050.

Réduire les émissions sur la route

Le transport routier représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada.

Pour accélérer la fabrication et l'adoption de voitures à énergie plus propres, le gouvernement fédéral mettra en place une obligation relative aux ventes selon laquelle les véhicules zéro émission (VZE) devront représenter au moins 20 % des ventes de tous les véhicules légers neufs au Canada d'ici 2026, au moins 60 % des ventes d'ici 2030 et 100 % des ventes d'ici 2035.

100 % des ventes d'ici 2035. Pour réduire les émissions des véhicules moyens et lourds (VML), le gouvernement fédéral a comme objectif que les VZE représentent 35 % des ventes totales de VML d'ici 2030.

De plus, le gouvernement fédéral élaborera un règlement sur les VZE moyens et lourds qui exigera que les VZE représentent 100 % des ventes de VML d'ici 2040 pour une sous-catégorie de véhicules selon la faisabilité, ainsi que des exigences réglementaires relatives aux ventes provisoires d'ici 2030 pour les différentes catégories de véhicules qui varieraient selon la faisabilité, et examinera la possibilité d'établir des cibles provisoires pour le milieu des années 2020.

Rendre l'adoption des véhicules zéro émission plus abordable

Pour aider à rendre l'adoption de VZE plus abordable pour les Canadiens, le gouvernement fédéral a offert des incitatifs d'un maximum de 5 000 $ à l'achat de véhicules admissibles depuis 2019. Ce programme a aidé les Canadiens à acheter ou à louer plus de 136 000 véhicules neufs, mais un soutien supplémentaire est nécessaire pour aider les Canadiens à devenir conducteurs d'un véhicule zéro émission.

Le budget de 2022 propose de verser 1,7 milliard de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, avec 0,8 million de dollars en amortissement restant, à Transports Canada en vue de prolonger le programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission (iVZE) jusqu'en mars 2025. L'admissibilité au programme sera également élargie pour appuyer l'achat d'un plus grand nombre de modèles de véhicules, notamment les fourgonnettes, les camions et les véhicules utilitaires sport (VUS), ce qui aidera à rendre les VZE plus abordables. Transports Canada annoncera d'autres détails dans les semaines à venir.

Établir un réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a contribué à la construction de près de 1 500 bornes de recharge partout au pays. À mesure qu'un nombre croissant de Canadiens adoptent des véhicules zéro émission, le gouvernement doit bâtir l'infrastructure de recharge à laquelle les conducteurs peuvent se fier, quelle que soit leur destination.

Le budget de 2022 annonce que la Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars dans l'infrastructure de recharge et de ravitaillement des VZE urbaine et commerciale à grande échelle. Le financement proviendra des ressources existantes de la Banque de l'infrastructure du Canada dans le cadre de son secteur d'investissement prioritaire de l'infrastructure verte.

Le budget de 2022 propose de verser 400 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, à Ressources naturelles Canada afin de financer le déploiement de l'infrastructure de recharge des VZE dans les communautés suburbaines et éloignées dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ).

Le budget de 2022 propose de verser 2,2 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, à Ressources naturelles Canada pour renouveler le programme relatif au parc de véhicules dans le cadre de l'écologisation des opérations du gouvernement, qui poursuivra les évaluations de l'état de préparation des immeubles fédéraux nécessaires pour faciliter la transition du parc automobile fédéral aux VZE.

Aider les entreprises à passer aux véhicules zéro émission moyens et lourds

Des entreprises de partout au Canada veulent moderniser leur parc de véhicules pour participer aux efforts de lutte aux changements climatiques. Cependant, ces mises à niveau peuvent s'avérer coûteuses, et les entreprises doivent avoir la certitude que les VZE peuvent transporter leurs marchandises de façon fiable vers les marchés.

Le budget de 2022 propose de verser 547,5 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2022-2023, à Transports Canada pour qu'il lance un nouveau programme d'incitation à l'achat de VZE moyens et lourds.

Le budget de 2022 propose de verser 33,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, avec 42,1 millions de dollars en amortissement restant, à Transports Canada pour qu'il collabore avec les provinces et les territoires à l'élaboration et à l'harmonisation des règlements et procède à des essais de sécurité pour les grands routiers zéro émission.

Pour aider à décarboniser les véhicules déjà sur les routes, le budget de 2022 propose de verser 199,6 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022- 2023, et 0,4 million de dollars par la suite, à Ressources naturelles Canada pour élargir le Programme d'évaluation écoénergétique des flottes de transport des marchandises, qui sera renommé le Programme de flottes de transport des marchandises écoénergétiques. Ce financement appuiera l'évaluation et la modernisation d'un plus grand nombre de véhicules et une diversité accrue des flottes et des types de véhicules.

En effectuant ces investissements, le gouvernement fait un pas important vers la réduction de la pollution sur les routes et est en voie de respecter l'engagement qu'il a pris d'ajouter 50 000 nouvelles bornes de recharge pour VZE et stations d'hydrogène partout au Canada.

