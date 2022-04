Avis aux médias - Une séance d'information technique à l'intention des médias ara lieu au sujet des conditions météorologiques difficiles qui toucheront le sud du Manitoba et le sud-est de la Saskatchewan





WINNIPEG, MB, le 11 avril 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que Natalie Hasell, météorologue de sensibilisation aux alertes à Environnement et Changement climatique Canada, fera le point sur les mauvaises conditions météorologiques prévues dans le sud du Manitoba et le sud-est de la Saskatchewan.

Il est à noter que les météorologistes n'accorderont aucune entrevue aux représentants des médias à ce sujet de 8 h à 13 h 30 (HAC) le mardi 12 avril 2022.

La séance d'information technique se fera sur Zoom. Les représentants des médias auront ensuite la possibilité de poser des questions.



Activité : Séance d'information technique (bilingue)

Date : Le mardi 12 avril 2022

Heure : 11 h 30 (HAC)

Voici les renseignements à utiliser par les représentants des médias qui souhaitent assister à la séance d'information technique sur Zoom :

Cliquer sur le lien ci-dessous afin se joindre au webinaire :

https://us06web.zoom.us/j/83046649871?pwd=dzJEQ3o2QlU3eWNFUXFsOU50SFF0dz09

Nº du webinaire : 830 4664 9871

Code secret : 481174

Ou via One Tap Mobile

Canada:

+16473744685,,83046649871#,,,,*481174# or +16475580588,,83046649871#,,,,*481174#

Ou par téléphone :

Canada:

+1 647 374 4685 or +1 647 558 0588 or +1 778 907 2071 or +1 204 272 7920 or +1 438 809 7799 or +1 587 328 1099 or +1 613 209 3054



Numéros internationaux accessibles : https://us06web.zoom.us/u/kMMyrKf2h

