Entente au Hilton Québec - Les travailleuses et les travailleurs de retour au travail la tête haute





QUÉBEC, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Hilton Québec ont adopté aujourd'hui, en assemblée générale, l'entente de principe intervenue il y a quelques jours permettant le renouvellement de la convention collective.

Parmi les gains réalisés par les travailleuses et les travailleurs après plus de six mois de grève, notons des augmentations de salaire totalisant 12 % sur quatre ans. Dans les faits, ils reprendront le travail avec un salaire 8 % plus élevé que celui qu'ils avaient au début du déclenchement de la grève, le 7 septembre 2021. Les salarié-es recevront une dernière augmentation de 4 % le 1er avril 2023. L'entente ne prévoit aucun recul dans les conditions de travail et y ajoute même un certain nombre de bonifications, notamment en ce qui a trait à la protection du lien d'emploi.

«?C'est toute une lutte que nos membres ont menée, rappelle la présidente du syndicat, Louise Jobin. C'est parce qu'ils se sont montrés déterminés, solidaires, qu'ils ont fait confiance à leur comité de négociation, même dans les moments les plus difficiles, qu'on en arrive à ce résultat-là. Nous continuons de penser qu'il n'y aurait jamais dû y avoir de conflit de travail au Hilton Québec. Il faut espérer que l'employeur va se souvenir que ça peut lui coûter cher, nous manquer de respect. Nous, nous voulons maintenant regarder en avant. Reprendre notre travail, retrouver notre clientèle le plus rapidement possible. Nous appelons la direction du Hilton Québec à reconstruire avec nous des relations de travail plus harmonieuses sans tarder.?»

«?Nous l'avons dit et répété, la bataille des salarié-es du Hilton Québec, c'était la bataille de tous les salarié-es du Québec, enchaîne la présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN), Barbara Poirier. Ils et elles devaient sortir gagnants pour prouver à tous les employeurs du Québec que s'en prendre aux conditions de travail de ses quelques centaines de salarié-es membres de la CSN, c'est s'assurer d'une réponse solidaire de tout un mouvement réunissant plus de 325?000 salarié-es. J'espère que la direction du Hilton-Québec a bien noté que non seulement ses salarié-es ont bloqué toutes ses demandes de reculs mais ils ont obtenu les augmentations de salaires les plus élevées de l'industrie. »

Il y a maintenant 19 ententes dans le secteur de l'hôtellerie de la Fédération du commerce de la CSN (FC-CSN). Les négociations se poursuivent toutefois dans les cinq autres hôtels de la ronde de négociation coordonnée. «?Cela fait maintenant une quarantaine d'années que nous menons des négociations coordonnées dans le secteur de l'hôtellerie et la formule porte toujours ses fruits, se réjouit le trésorier de la fédération, Michel Valiquette. Notre message est simple : la relance, ça doit passer par nous, les travailleuses et les travailleurs de l'hôtellerie. Cette fois-ci, certains hôteliers ont voulu tenter de briser notre solidarité en provoquant de longs conflits de travail qui auraient pu être évités. Nous ne pouvons que souhaiter que ce règlement nous permette de regarder vers l'avenir.?»

