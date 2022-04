Bell Média et ses partenaires reçoivent 55 prix aux Prix Écrans canadiens de 2022





- La deuxième saison de la série dramatique à succès de Noovo, TRANSPLANTÉ, reçoit huit prix, y compris la meilleure série dramatique, le meilleur acteur principal dans une série dramatique pour Hamza Haq pour la deuxième année consécutive, ainsi que la meilleure actrice principale dans une série dramatique pour Laurence Leboeuf et la meilleure actrice de soutien dans une série dramatique pour Ayisha Issa -

- La série originale de Crave CANADA'S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE remporte six prix, dont celui de la Meilleure émission ou série de téléréalité/compétition pour la deuxième année consécutive -

- La série WYNONNA EARP de CTV Sci-Fi Channel remporte six prix, dont le prix du Meilleur acteur de soutien dans une série dramatique ainsi que le prix du public pour Tim Rozon. -

- La comédie à succès LETTERKENNY de Crave reçoit trois prix, y compris la première victoire de Kaniehtiio Horn comme Meilleure actrice de soutien dans une oeuvre humoristique aux prix Écrans canadiens.

- La série MARY MAKES IT EASY de CTV Life Channel remporte le prix de la Meilleure émission ou série de style de vie, ainsi que le prix Meilleure animatrice pour une émission de style de vie pour Mary Berg. La série CORNER GAS : LA SÉRIE ANIMÉE de CTV Comedy remporte son quatrième prix consécutif pour la Meilleure émission ou série animée -

- Pour la deuxième année consécutive, Lisa LaFlamme, chef d'antenne principale et éditrice en chef de CTV News, est nommée Meilleure chef d'antenne nationale, tandis que Avery Haines, animatrice de W5, est nommée Meilleure animatrice ou intervieweuse, Nouvelles ou Information -

- Kayla Grey, de TSN, a été nommée lauréate du premier prix Changemaker de l'Académie -

- Les films soutenus par Bell Média reçoivent 16 prix, y compris six prix pour le lancement de la première série long-métrage de Danis Goulet, LES VOLEURS DE LA NUIT, qui est maintenant diffusée en continu sur Crave.

MONTRÉAL, QC, le 11 avril 2022 /CNW/ - Bell Média félicite ses partenaires de production, les membres de son équipe et ses talents pour leurs réalisations exceptionnelles lors des prix Écrans canadiens de 2022. Avec un total de 55 prix dans les secteurs de la télévision, des médias numériques et du cinéma, Bell Média continue d'être reconnue pour son engagement à promouvoir et à créer un contenu canadien original exceptionnel et captivant.

Bell Média a reçu 39 prix Écrans canadiens qui ont été présenté par le biais de présentations virtuelles pendant la Semaine du Canada à l'écran, du 4 au 11 avril, dans les catégories télévisuelles et numériques, soit plus que tout autre radiodiffuseur privé. Seize prix ont été décernés à des longs métrages soutenus par Bell Média, dont six victoires pour le film à suspense dystopique de science-fiction LES VOLEURS DE LA NUIT de Danis Goulet et mettant en vedette Elle-Máijá Tailfeathers.

