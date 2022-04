La relance de l'industrie culturelle doit être soutenue





Elle est prioritaire pour la FTQ!

MONTRÉAL, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et ses syndicats affiliés dans le secteur de la culture du cinéma, du théâtre, de la télévision et de la production (AQTIS 514 IATSE, SCFP-Québec), prennent note de l'annonce de la ministre de la Culture Nathalie Roy qui a fait connaître les détails du plan de consolidation du milieu de la culture et d'une partie des sommes annoncées pour ce secteur dans le dernier budget du gouvernement de la CAQ.

« Pour la FTQ il est important que cet argent se rende aux travailleurs et travailleuses de cette industrie qui ont beaucoup trop soufferts ces deux dernières années en raison de la pandémie et qui ont dû mettre leur carrière sur pause. Québec doit s'assurer que le milieu de la culture n'ait plus à souffrir comme au début de la pandémie de l'arrêt des activités culturelles » déclare le secrétaire général de la FTQ Denis Bolduc.

« Québec devra s'assurer que les sommes rendues disponibles aux employeurs servent à stabiliser les équipes de travail sur les différents plateaux afin de rétablir des rythmes de travail plus sains et sécuritaires. Aussi il faut assurer la relance des productions américaines qui contribuent à la création d'emplois bien rémunérés, ce qui est positif pour notre économie » ajoute le président de AQTIS 514 IATSE, Christian Lemay.

« Les crédits d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle doivent être étendus aux télédiffuseurs et leurs sociétés affiliées. Par ailleurs nous attendons que le crédit d'impôt remboursable qui vise le secteur de l'information soit rendu disponible aux radio et télédiffuseurs afin d'éviter l'érosion des salles de nouvelles », ajoute le vice-président du secteur des communications au SCFP-Québec, Tulsa Valin-Landry.

« La ministre Roy doit faire preuve de leadership et faire en sorte que l'industrie culturelle soit au rendez-vous de la relance, pas seulement économique, mais aussi culturelle de la société québécoise. La FTQ et ses affiliés sont disponibles en tout temps pour échanger sur ces enjeux avec la ministre et le gouvernement de la CAQ. D'autres défis nous attendent, dont la modernisation de la Loi sur le statut de l'artiste qui a un urgent besoin d'être révisée et modernisée, afin de l'adapter à notre époque », conclut le secrétaire général Denis Bolduc.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

