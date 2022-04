Plan d'action pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi 2022-2023 - Saint-Laurent est en avance sur les objectifs montréalais de diversité et d'inclusion





SAINT-LAURENT, QC, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la séance du 5 avril 2022, le conseil de Saint-Laurent a adopté un plan d'action pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi pour les deux prochaines années. Le bilan 2020-2021 du programme d'accès à l'égalité en emploi inclus dans ce plan d'action présente déjà des résultats exceptionnels.

Saint-Laurent a déjà globalement atteint et même dépassé en 2021 la majorité des cibles d'embauche de la Ville pour 2023. Ces cibles visent les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.

En 2021, l'administration laurentienne s'est d'ailleurs donné comme priorité stratégique de favoriser encore plus l'inclusion et la diversité dans le cadre de son plan stratégique 2022-2025 (Axe 2).

Citation

« Connu pour la diversité de sa population, l'une des plus multiculturelles de l'île de Montréal, Saint-Laurent est convaincu de l'impact positif d'une diversification de ses équipes de travail sur ses performances et sur sa capacité à rendre des services adaptés aux besoins de ses citoyens et citoyennes. Avec ces résultats déjà très positifs et ce nouveau plan d'action, l'administration laurentienne donne l'exemple pour continuer à bâtir une société inclusive dans laquelle chaque individu bénéficie d'une égalité des chances, notamment en matière d'emploi.»

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Fort d'une population de 103 967 habitants, dont 81 % sont issus de l'immigration ou ont un parent né à l'étranger, l'arrondissement de Saint-Laurent représente une véritable mosaïque culturelle et sociale au coeur de la Ville de Montréal.

A travers le programme d'accès à l'égalité en emploi, l'administration laurentienne se donne les moyens de refléter cette diversité dans ses équipes, mais aussi de mieux répondre aux besoins de cette population diversifiée.

Le bilan 2020-2021 de ce programme montre que Saint-Laurent a déjà dépassé les objectifs d'embauche de 2023 dans 4 des 5 groupes ciblés par le Plan directeur pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi de la Ville de Montréal 2021-2023 :

26% de minorités visibles pour un objectif 2023 de 17,5 %

12 % de minorités ethniques pour un objectif 2023 de 7,5 %

41% de femmes pour un objectif 2023 de 40 à 60%

0,7 % d'autochtones pour un objectif 2023 de 0,6%

Seule la catégorie des personnes handicapées se trouve légèrement en deçà de la cible 2023 avec 1,2 % comparativement à 1,4 %.

Dans un contexte de lutte contre le racisme, les discriminations systémiques et les violences, Saint-Laurent se félicite de cette belle représentation parmi ses employés.

Afin d'aller encore plus loin, le plan d'action pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi 2022-2023 de Saint-Laurent fixe les priorités suivantes :

Accroître et reconnaître la diversité.

Sensibiliser à la diversité et à l'inclusion et en faire la promotion.

Soutenir l'égalité des chances.

Favoriser le respect et l'inclusion au sein des équipes de travail.

Le plan d'action vise à permettre la pérennisation des acquis et la mise en place d'actions concrètes.

Parmi celles-ci, citons :

l'objectif d'atteindre un taux de 50 % des candidats externes vus en entrevue issus des groupes visés;

la volonté de présenter à tous les gestionnaires la formation de sensibilisation sur la gestion inclusive offerte par Bochra Manai , commissaire à la lutte contre le racisme; dont 85 % des gestionnaires laurentiens ont déjà pu bénéficier;

, commissaire à la lutte contre le racisme; dont 85 % des gestionnaires laurentiens ont déjà pu bénéficier; une formation offerte sur les principes d'accommodements donnée par Rachida Azdouz, psychologue spécialiste en relations interculturelles, à laquelle 70 % des gestionnaires laurentiens a déjà participé;

la cible de 100 % des employés formés à la communication bienveillante.

Lien connexe

Plan directeur pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi 2021-2023

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses

42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au coeur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent

Communiqué envoyé le 11 avril 2022 à 16:37 et diffusé par :