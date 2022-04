30e édition du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin : la ministre Isabelle Charest lance l'appel de candidatures





QUÉBEC, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Afin de mettre en valeur l'action bénévole dans les domaines du loisir et du sport au Québec, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, annonce aujourd'hui le lancement de l'appel de candidatures de la 30e édition du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.

Depuis maintenant 30 ans, le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin souligne l'apport inestimable des bénévoles au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. Il vise également à souligner l'engagement des municipalités et des organismes, y compris les établissements scolaires, qui soutiennent les bénévoles dans leurs actions. Lors de la cérémonie qui se déroulera à l'automne 2022, 23 prix mettant en lumière l'action bénévole en loisir et en sport dans toutes les régions du Québec seront remis à des individus, à des organismes, à des municipalités ou à des arrondissements.

Citation :

« Le milieu des sports et des loisirs compte sur des milliers de bénévoles dévoués à travers le Québec pour se développer. La pandémie nous a permis de constater leur importance. Nous sommes privilégiés d'avoir ces personnes passionnées qui s'investissent pour soutenir des ligues, des événements, des tournois et plus encore. Le prix Dollard-Morin permet de souligner leur précieuse contribution. Voilà pourquoi je vous invite à soumettre la candidature de personnes ou d'organisations qui changent les choses dans leur milieu. Tous ces bénévoles façonnent notre province, il est maintenant temps de leur rendre hommage! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'édition 2022 honorera des lauréates et lauréats dans les quatre volets suivants :

le volet régional , qui rend hommage à une personne bénévole dans chaque région administrative du Québec;

le volet national , qui souligne l'engagement d'une personne bénévole dans le domaine du loisir et d'une autre dans le domaine du sport (engagement ayant une portée provinciale, nationale ou internationale);

le volet Relève , qui souligne l'engagement bénévole de deux jeunes de 14 à 35 ans, soit un dans le domaine du sport et un autre dans le domaine du loisir;

le volet Soutien au bénévolat , qui rend hommage à un organisme et à une municipalité ou à un arrondissement, ayant adopté de bonnes pratiques pour soutenir ses bénévoles, ou ceux de son milieu, dans le domaine du loisir ou du sport.

La période de mise en candidature se termine le 3 juin 2022.

