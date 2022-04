Deux organismes d'accréditation approuvés pour l'utilisation des titres de planificateur financier et de conseiller financier en Ontario





Le nouveau cadre de protection des titres permettra aux professionnels des services financiers de communiquer plus facilement leur valeur aux consommateurs et de valider leur formation et leur expertise

TORONTO, le 11 avril 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a approuvé FP Canada et l'Institute for Advanced Financial Education (IAFE), une filiale d'Advocis, à titre des deux premiers organismes d'accréditation pour l'utilisation des titres de planificateur financier et de conseiller financier en Ontario. Ces organismes d'accréditation agréés ont le pouvoir d'accorder des accréditations approuvées par l'ARSF qui permettent aux personnes d'utiliser ces titres.

« Le fait de pouvoir utiliser officiellement le titre de planificateur financier ou de conseiller financier permettra aux personnes concernées de communiquer plus facilement leur valeur aux consommateurs et de valider leur formation et leur expertise, s'est réjoui Huston Loke, vice-président directeur, surveillance des pratiques de l'industrie, à l'ARSF. Les consommateurs auront également l'assurance que la personne avec laquelle ils traitent possède un niveau minimal d'éducation, qu'elle est activement supervisée et qu'elle est soumise à un processus de plainte et de discipline. »

Les organismes d'accréditation approuvés par l'ARSF seront responsables de la surveillance et de l'imposition du comportement de leurs titulaires de titres de planificateur financier ou de conseiller financier. L'ARSF exige que les organismes d'accréditation disposent de processus de supervision solides et d'un code de conduite qui oblige les titulaires d'accréditation à faire passer l'intérêt du client en premier et qui garantit le traitement équitable des consommateurs.

« FP Canada se félicite que l'ARSF l'ait approuvé en tant qu'organisme d'accréditation pour accorder et superviser l'utilisation du titre de planificateur financier. Les certifications CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® et QUALIFIED ASSOCIATE FINANCIAL PLANNERtm offrent d'excellentes occasions aux personnes intéressées par une carrière en planification financière d'acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires pour mieux répondre aux besoins de tous les Canadiens, a soutenu Tashia Batstone, présidente et chef de la direction de FP Canada. En tant qu'organisme professionnel oeuvrant dans l'intérêt public, nous soutenons fermement la Loi sur la protection du titre des professionnels des finances et les avantages qu'elle confère aux consommateurs sous la forme d'une clarté et d'une confiance accrues. Nous sommes impatients de travailler avec l'ARSF dans ce nouveau contexte important. »

« Nous sommes heureux que notre filiale, l'Institute for Advanced Financial Education, ait été approuvée à titre d'organisme d'accréditation et nous sommes impatients de collaborer activement au rehaussement des normes professionnelles en Ontario, a déclaré Greg Pollock, président et directeur général d'Advocis, l'Association des conseillers en finances du Canada. Nous souhaitons également remercier le gouvernement de l'Ontario et l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers qui ont reconnu l'importance de protéger le titre et de franchir les premières étapes nécessaires en vue de mieux protéger les consommateurs. Nous espérons que d'autres provinces suivront leur exemple. »

Pour en savoir plus :

Une liste des organismes d'accréditation approuvés et de leurs accréditations approuvées peut être consultée sur la page de l'industrie des planificateurs financiers et des conseillers financiers de l'ARSF. L'ARSF examine activement les candidatures et annoncera le nom des organismes d'accréditation supplémentaires et leurs titres dès qu'ils seront approuvés.







L'ARSF s'engage à fournir des mises à jour continues et régulières pour faciliter la mise en oeuvre réussie du cadre de protection du titre des professionnels des finances. Comme cette initiative sera mise en place progressivement, pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter la page de transition pour les planificateurs financiers et les conseillers financiers.







L'ARSF organisera un webinaire le 21 avril 2022 pour fournir des détails et répondre aux questions sur le Cadre de protection des titres des professionnels des finances en Ontario . Toutes les parties intéressées sont invitées à y participer. Les détails au sujet de l'activité, y compris un lien pour s'y inscrire, seront envoyés à ceux qui se sont abonnés aux mises à jour de l'ARSF sur les planificateurs financiers et les conseillers financiers et seront affichés sur la page Calendrier des activités de l'ARSF.







L'ARSF accueille les organismes de reconnaissance professionnelle existants à se porter candidats comme organismes d'accréditation en vertu du cadre.

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous.

Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

