Projet majeur et innovant pour lutter contre l'itinérance : La Hutte s'implantera à Saint-Jérôme





SAINT-JÉRÔME, QC, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Hutte - Hébergement d'urgence Terrebonne s'implantera à Saint-Jérôme grâce à un projet majeur visant la construction d'une nouvelle maison d'hébergement pour les personnes qui n'en ont pas.

Évalué dans sa globalité à 6,5 M$ et financé par diverses sources, le projet est chapeauté par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Il sera réalisé en collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme et différents partenaires, majoritairement issus de la communauté. L'implantation de cette ressource innovante contribuera à la modernisation de l'offre de service afin de soutenir les personnes aux prises avec une situation d'itinérance. En effet, en plus de favoriser leur réaffiliation, le projet permettra de leur offrir un continuum de services adaptés à leurs besoins.

Le projet

La Hutte construira une toute nouvelle maison d'hébergement sur le terrain adjacent à l'église Sainte-Paule à la suite d'une entente à être conclue avec la Ville. Les travaux d'ingénierie et d'architecture sont déjà amorcés et la première pelletée de terre est prévue au cours des prochaines semaines. Le nouvel édifice, qui offrira 48 places d'hébergement d'urgence, devrait ouvrir ses portes en décembre 2022. Le projet comporte également une halte chaleur où les personnes sans abri pourront rencontrer des intervenants, manger un repas chaud, prendre une douche, laver leurs vêtements et en obtenir gratuitement, s'ils en ont besoin.

À propos de La Hutte - Hébergement d'urgence Terrebonne

La Hutte est une maison d'hébergement qui accueille des femmes et des hommes en situation d'itinérance. Depuis 2003, la ressource vient en aide aux gens les plus vulnérables de Lanaudière grâce à une offre d'hébergement diversifiée qui vise à les accompagner pour les aider à sortir de la rue de façon durable.

CITATIONS

« Les 48 personnes formant l'équipe de La Hutte ont toutes le même objectif, soit d'aider des gens à s'en sortir. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons accepté l'invitation à travailler avec la communauté pour trouver des solutions innovantes et porteuses. Le phénomène de l'itinérance est un problème actuel et nous devons y répondre rapidement. Et aux sceptiques qui pensent que c'est un projet fou, que les délais sont trop serrés ou qu'il nous sera impossible de rassembler les sommes nécessaires à temps, nous répondons qu'il est intolérable que des Jérômiens et des Laurentiens soient dans la rue. Les femmes et les hommes que nous accueillerons sont les enfants, les parents, et souvent même les grands-parents de gens de chez nous. C'est pour eux que nous devons rendre l'impossible possible, afin que nous puissions les accueillir comme nous aimerions que ceux qu'on aime soient accueillis. »

François Savoie, directeur général de La Hutte - Hébergement d'urgence Terrebonne

« Depuis le tout début de notre mandat, nous travaillons à trouver des solutions pérennes afin de lutter contre l'itinérance. Dès son embauche, notre adjoint au directeur général - stratégies, Sylvain Pagé, a eu le mandat de mobiliser les partenaires pour qu'un projet comme celui présenté aujourd'hui puisse enfin voir le jour. Les efforts et la volonté des nombreux partenaires portent leurs fruits et nous en sommes très fiers. Ce sera une grande satisfaction de savoir que les personnes vivant en situation d'itinérance auront accès à des services de qualité ainsi qu'à des installations où elles trouveront le confort et l'accompagnement dont elles ont besoin pour leur mieux-être et éventuellement, pour contribuer à la communauté. »

Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme

« Les membres du conseil de la MRC ont non seulement soutenu de façon unanime les démarches des partenaires pour développer une offre de service adaptée sur le territoire, mais ont également placé l'itinérance au sommet de leurs priorités d'action pour 2022. De plus, la MRC a fait reconnaître la problématique à l'échelle de la région des Laurentides. Grâce à cette reconnaissance, nous avons obtenu d'importantes enveloppes budgétaires qui contribueront à créer les leviers financiers nécessaires à la réalisation du projet d'implantation de La Hutte à Saint?Jérôme. »

Xavier-Antoine Lalande, préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord

SOURCE Ville de St-Jérôme

Communiqué envoyé le 11 avril 2022 à 15:00 et diffusé par :