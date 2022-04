Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans 57 projets d'infrastructure dans toute la province afin de bâtir des collectivités inclusives et résilientes





RICHMOND, BC, le 11 avril 2022 /CNW/ - Les investissements dans les projets d'infrastructures locales aident à bâtir des collectivités inclusives et résilientes. Ils permettent de créer de bons emplois et des possibilités d'affaires, de combler certaines lacunes mises en évidence par la pandémie, ainsi que de soutenir des initiatives locales liées au climat.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Nathan Cullen, ministre des Affaires municipales de la Colombie-Britannique, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 110,3 millions de dollars pour 57 projets d'infrastructures communautaires, récréatives et vertes en Colombie-Britannique.

Parmi les collectivités qui bénéficieront des investissements annoncés aujourd'hui, la Ville de Richmond transformera l'ancien Minoru Place Activity Centre afin de créer un centre artistique communautaire inclusif. La nouvelle installation, qui permettra d'accroître le nombre de programmes artistiques offerts aux résidents de tous âges, comprendra deux studios de danse, un studio de poterie, un studio d'arts médiatiques, ainsi que des salles multifonctionnelles pour les programmes.

Le financement appuiera également 13 projets autochtones en Colombie?Britannique. Entre autres, les Premières Nations de Doig River construiront un nouveau centre éducatif et culturel où l'on offrira des activités d'apprentissage virtuelles et en personne. Les Premières Nations de la bande indienne de McLeod Lake construiront un centre communautaire comprenant un hall d'entrée où l'on présentera des expositions culturelles, un gymnase, une salle d'entraînement, des salles multifonctionnelles et des aires de rassemblement extérieures.

D'autres collectivités de la province bénéficieront de la construction ou de l'amélioration de salles communautaires, de centres artistiques, d'arénas, de piscines, de structures de jeux, de parcs et de jardins communautaires, ainsi que de l'amélioration de leurs systèmes de traitement de l'eau. Quelques projets vont également construire ou améliorer des infrastructures de transport actif, incluant la passerelle pour piétons et cyclistes qui reliera le sentier régional Galloping Goose à la route Island, à Colwood.

Le gouvernement du Canada investit plus de 56,8 millions de dollars dans ces 57 projets dans le cadre des volets Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, Infrastructures rurales et nordiques, et Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Quant au gouvernement de la Colombie-Britannique, il investit 53,4 millions de dollars alors que les bénéficiaires des projets contribuent 27,1 millions de dollars.

Citations

« Les espaces accessibles qui permettent aux membres de la collectivité de se rassembler, d'apprendre et d'exprimer leur créativité contribuent à réduire l'isolement social et à promouvoir l'inclusivité. Notre gouvernement se réjouit de faire équipe avec la Colombie-Britannique pour investir dans des projets d'infrastructures vertes et sociales qui feront une différence significative dans la vie de milliers de Britanno-Colombiens. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Vancouver Quadra, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En investissant dans des infrastructures communautaires accessibles, vous veillons à ce que les Britanno-Colombiens aux quatre coins de la province puissent profiter de collectivités dynamiques et bien soudées. Les projets comme le centre des arts Minoru à Richmond et le centre aquatique du district de Kent amélioreront la santé et le bien-être de la population grâce à un meilleur accès à la culture et aux loisirs, ce qui nous permet de bâtir des collectivités encore plus fortes. »

Nathan Cullen, député de Stikine et ministre des Affaires municipales

« Richmond compte une communauté artistique fière et dynamique. La contribution provenant du programme d'infrastructure au Canada aidera notre ville à continuer de renforcer nos capacités et à créer un héritage durable. Une fois terminé, le centre culturel de Richmond disposera d'un espace partagé de plus de 16 000 pieds carrés dédié à la programmation artistique pour répondre aux besoins de la collectivité et de ses groupes artistiques. »

Malcolm Brodie, maire de Richmond

Faits en bref

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Au cours des six dernières années, on a approuvé un financement fédéral de 4 974 011 395 $ pour 801 projets d'infrastructure en Colombie-Britannique, ce qui comprend les 57 projets annoncés aujourd'hui.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans 57 projets d'infrastructure dans toute la province afin de bâtir des collectivités inclusives et résilientes

Document d'information

Le Canada et la Colombie-Britannique investissent dans 57 projets d'infrastructure à l'échelle de la province pour créer des collectivités inclusives et résilientes

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal par l'entremise du plan Investir dans le Canada soutiendra 57 projets partout en Colombie-Britannique. Mentionnons entre autres des espaces communautaires, culturels et récréatifs nouveaux et améliorés, l'infrastructure de transport actif et l'infrastructure des eaux usées et des eaux pluviales.

Le gouvernement du Canada investit plus de 56,8 millions de dollars dans ces projets par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique contribue à hauteur de plus de 53,4 millions de dollars. Les bénéficiaires investiront plus de 27,1 millions de dollars dans ces projets.

Information sur le projet :

Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives

Lieu Titre du projet Détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

des Premières

Nations/

municipal/

autre Anmore Anmore - Centre communautaire Construire un nouveau centre communautaire comprenant un grand espace multifonctionnel divisible, plusieurs petites salles multifonctionnelles et d'autres commodités 1 022 774 $ 1 477 227 $ 909 246 $ Castlegar Parc Millennium - Phase 3 Installer une structure de jeu en forme de château et créer un sentier pédestre accessible en gravier autour du Parc Millennium 654 400 $ 545 279 $ 436 321 $ Central Saanich Projet d'enceinte sportive polyvalente dans le parc Centennial Remplacer une ancienne enceinte de crosse par une enceinte sportive polyvalente recouverte qui permet la pratique de multiples sports peu importe les conditions météorologiques, y compris de nouveaux tableaux, des bancs, de l'éclairage et d'autres commodités 823 500 $ 1 189 409 $ 732 091 $ Columbia Shuswap (district régional) Parc communautaire d'Eagle Bay Construire un parc à Eagle Bay qui comportera un terrain de jeux, de l'équipement de conditionnement physique extérieur, des terrains de sport, un abri pour pique-nique et d'autres travaux connexes 191 947 $ 159 940 $ 127 982 $ Cowichan Valley (district régional) Agrandissement du centre des arts d'interprétation Cowichan Améliorer le centre des arts d'interprétation, notamment l'aménagement d'une fosse d'orchestre convertible avec plus de places, d'une nouvelle aire de repas avec salon, de toilettes publiques avec plus de cabines et d'autres améliorations en matière d'accessibilité 362 000 $ 301 637 $ 241 363 $ Elkford Elkford - Centre Communautaire Convertir le bureau municipal d'origine en un espace polyvalent et axé sur la communauté, y compris l'aménagement de locaux de bureau en location, de locaux polyvalents et d'espaces réservés aux programmes 224 000 $ 186 648 $ 149 352 $ Golden Renouvellement du revêtement de plancher de la salle de gymnase Mount 7 Rec Plex Remplacer le revêtement de sol en bois franc, installer un nouveau système de ressorts et tracer de nouvelles lignes de jeux 103 360 $ 86 125 $ 68 915 $ Kent Centre aquatique du district de Kent Remplacer la piscine extérieure saisonnière à Agassiz par un centre aquatique intérieur ouvert toute l'année comprenant une piscine à 6 couloirs, un bassin ludique et un bain tourbillon, un sauna et d'autres commodités 454 112 $ 9 545 888 $ 3 636 983 $ Kimberley Amélioration du kiosque du Club nordique de Kimberley Construire un centre d'accueil permanent au Club nordique de Kimberley qui sera doté de services de soutien et permettra la location d'équipement 94 634 $ 59 146 $ 82 805 $ Première nation de Kitselas Centre récréatif communautaire de Kitselas* Construire un centre récréatif communautaire de deux étages près de Terrace, y compris un théâtre, des pièces polyvalentes, une salle d'entraînement, un gymnase et une cuisine commerciale 3 900 000 $ 0 $ 1 300 000 $ Logan Lake Centre de loisirs Logan - Remplacement de l'usine de glace Remplacer l'usine à glace de l'aréna de Logan Lake par un modèle plus efficient et réaliser des travaux d'électricité connexes 279 751 $ 730 830 $ 376 547 $ Bande indienne de la Première Nation de McLeod Lake Centre communautaire pour la Bande indienne de McLeod Lake Construire un nouveau centre communautaire qui comprendra un gymnase, une salle de conditionnement physique, des salles polyvalentes, un hall d'entrée avec exposition culturelle, des espaces extérieurs pour les rassemblements, et d'autres installations 3 063 525 $ 0 $ 1 021 175 $ Première Nation Nadleh Whut'en Patinoire communautaire de Nadleh Whut'en* Construire une installation récréative extérieure qui peut être utilisée toute l'année et qui sera utilisée comme aréna de hockey en salle, terrain de basket-ball et terrains de mini soccer durant l'été et comme patinoire durant l'hiver 3 548 447 $ 0 $ 1 182 816 $ Première Nation Nak'azdli Whut'en Parc multigénérationnel multiusage : Parc de planches à roulettes et terrain de balle multiusage* Construire un parc de planches à roulettes avec un accès pour toutes les roues et technologies d'assistance pour les personnes en fauteuil roulant souhaitant faire du motocross, les personnes malvoyantes ainsi que les usagers utilisant un dispositif d'aide à la conduite 562 500 $ 0 $ 187 500 $ Nanaimo (la ville de) Terrain en gazon synthétique au parc Harewood Centennial Installer deux terrains en gazon synthétique, des appareils d'éclairage pour les terrains et des zones couvertes pour les joueurs et les spectateurs au parc Harewood Centennial 750 737 $ 2 528 091 $ 1 192 504 $ Port Moody Projet de réaménagement du terrain de sport du parc Inlet Remplacer le terrain existant par une nouvelle surface de gazon synthétique toutes saisons, installer l'équipement de terrain connexe, aménager deux terrains de jeux et un sentier pédestre, et apporter des améliorations environnementales connexes 206 415 $ 4 339 052 $ 1 653 178 $ qathet Agrandissement et rénovation du centre communautaire de Lund Ajouter environ 6 900 pieds carrés au centre communautaire de Lund, ce qui comprend l'aménagement d'un demi-terrain de gymnastique et d'une scène avec places assises, et la rénovation de la cuisine 849 625 $ 3 349 457 $ 1 527 200 $ Quesnel Sentiers du parc West Fraser Timber* Remettre en état une section d'environ 2,6 km du réseau de sentiers du parc West Fraser Timber, notamment par la modification du tracé du sentier et l'installation de repères de points d'intérêts et de panneaux 109 135 $ 90 937 $ 72 766 $ Richmond Conversion du centre récréatif de la place Minoru en centre culturel Convertir un bâtiment en établissement communautaire à vocation artistique comprenant des studios d'art et de danse et d'autres salles multifonctionnelles 133 000 $ 2 110 898 $ 816 102 $ Saanich Terrain de jeu, aire de jeux d'eau et toilettes du parc Rutledge Moderniser le parc Rutledge et son terrain de jeu et construire une aire de jeux d'eau, des toilettes et un vestiaire 370 650 $ 535 342 $ 329 508 $ Stewart Salle communautaire de Stewart Construire une salle communautaire accessible de 9 500 pieds carrés, de plain-pied, comprenant un espace polyvalent, une cuisine commerciale et des toilettes publiques 199 452 $ 1 263 127 $ 531 937 $ Lower Stl'atl'imx Amélioration des infrastructures pour les activités récréatives en plein air de Lower Stl'atl'imx Installer trois nouveaux terrains multisports dans trois communautés de la nation Stl'atl'imx; les travaux comprendront l'installation d'une clôture et d'équipement connexe comme les filets 111 160 $ 0 $ 37 053 $ Stz'uminus, Première Nation Rénovation et agrandissement de la maison commune* Moderniser la maison commune et remplacer la cuisine et la salle à manger par une nouvelle salle culturelle, distincte de la maison commune 3 075 000 $ 0 $ 1 025 000 $ Summerland Projet des sentiers du mont Giant's Head - Phases 3 et 4* Terminer le réaménagement des sentiers du mont Giant's Head, y compris l'aménagement de sentiers, l'installation de toilettes publiques, l'installation de marches d'escalier sur les tronçons de sentiers les plus escarpés afin de protéger l'environnement, l'installation de nouveaux panneaux, l'installation de clôtures de perches, la réfection des routes du parc et l'élimination des risques d'incendie 673 113 $ 560 871 $ 448 798 $ Sunshine Valley Parc Celebration Construire un espace récréatif extérieur comprenant un terrain de jeu éducatif, une aire de jeux d'eau qui pourra être utilisée comme patinoire en hiver et un belvédère de jardin, entre autres commodités 125 712 $ 78 570 $ 109 999 $ Vancouver Downtown Eastside Neighbourhood House Society - Rénovation intérieure Rénover et agrandir la Downtown Eastside Neighbourhood House de façon à y ajouter une cuisine industrielle, des locaux dédiés aux programmes et des espaces de rangement 259 921 $ 162 451 $ 227 431 $ Vancouver B.C. Artscape Society - 825, rue Pacific : local abordable pour la production culturelle Effectuer des travaux de construction intérieurs dans un bâtiment pour la221A Artist Run Centre, qui comprendra des studios pour des organismes culturels et des pratiques artistiques 569 200 $ 355 750 $ 498 050 $ Vernon Réaménagement de la pataugeoire de Lakeview Construire une nouvelle aire de jeux d'eau, une pataugeoire dotée d'une entrée à profondeur zéro et un bâtiment de commodités pour remplacer la piscine en forme d'arachide 772 225 $ 1 115 351 $ 686 508 $ Victoria Projet de gazon artificiel du parc Topaz Réaligner et remplacer le terrain en gazon artificiel actuel du parc Topaz, ajouter un terrain d'entraînement en gazon artificiel et installer des gradins, des abris couverts pour les joueurs et des allées pédestres, entre autres commodités 941 460 $ 1 458 541 $ 872 877 $ Whistler Infrastructure et interprétation du géosite Améliorer le parc du site géologique mondial de Whistler (géosite) grâce à l'installation de nouvelles plateformes d'observation et de panneaux d'interprétation pour quatre sites d'importance géologique mondiale, à l'ajout de nouveaux sentiers et à l'agrandissement du stationnement 614 000 $ 511 615 $ 409 385 $ Première Nation des Xeni Gwet'in Centre communautaire pour la Première Nation des Xeni Gwet'in* Construire un centre communautaire dans la vallée de Nemaiah, qui comprendra un espace de rassemblement, des salles de réunion, une cuisine et une centrale solaire, entre autres commodités 4 166 250 $ 833 250 $ 555 500 $ Première Nation du gouvernement des Yunesit'in Toit de l'aréna et vestiaires* Ajouter un toit à la patinoire extérieure et construire des vestiaires, des toilettes et des gradins 300 000 $ 0 $ 100 000 $

*Dans le cas des projets marqués d'un astérisque, le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences en matière de consultation des groupes autochtones et d'évaluation environnementale.

Volet Infrastructures vertes

Lieu Titre du projet Détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

des Premières

Nations/

municipal/

autre Colwood Passerelle du sentier Galloping Goose Construire une passerelle pour piétons et cyclistes au-dessus de la route Island pour raccorder le sentier Galloping Goose 1 997 200 $ 1 664 167 $ 1 331 633 $ Langley, Canton de Gestion des eaux pluviales et restauration écologique des basses terres Yorkson* Construire une série de milieux humides pour la gestion des eaux pluviales, enlever les vieilles infrastructures pluviales, aménager un sentier d'accès, installer des panneaux et rétablir la végétation au moyen d'espèces de plantes indigènes 692 744 $ 577 228 $ 461 888 $ Port Alberni Sentier multimodal relié aux quais* Construire un sentier asphalté multimodal de 3,5 km reliant le quai Victoria au quai de Harbour 962 220 $ 1 539 433 $ 909 847 $ Metro Vancouver Parc régional Widgeon Marsh* Créer un réseau de sentiers de 10 km, améliorer les sentiers existants, mettre hors service le chemin du ruisseau Stewart et atténuer les risques géotechniques et hydrotechniques 1 405 200 $ 1 170 883 $ 936 917 $

*Dans le cas des projets marqués d'un astérisque, le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences en matière de consultation des groupes autochtones et d'évaluation environnementale.

Volet Infrastructures rurales et nordiques

Lieu Titre du projet Détails du projet Finance-ment

fédéral Finance-

ment

provincial Finance-ment

des Premières

Nations/

municipal/

autre 100 Mile House Remplacement du pont du chemin du lac Horse Remplacer le pont en bois du lac Horse par un pont à deux voies en acier et béton avec sentier piétonnier/cyclable d'un côté. 1 048 800 $ 699 200 $ 0 $ Alert Bay Revitalisation de la place publique Revitaliser la place publique, construire un espace public redessiné à revêtement dur et un couloir piétonnier, et terminer les travaux sur une digue 787 304 $ 524 869 $ 0 $ Columbia Shuswap (district régional) Sentier universel de la tourbière du lac Loftus* Construire un sentier universel accessible de 1,34 km dans un parc adjacent à la tourbière du lac Loftus 31 500 $ 108 000 $ 15 500 $ Première Nation de Doig River Centre éducatif et culturel Tsaa? che ne Dane Construire un centre éducatif et culturel accessible, notamment pour l'apprentissage en personne et à distance 1 753 125 $ 0 $ 584 375 $ Enderby Piscine extérieure Remplacer une piscine existante par une nouvelle installation comprenant une piscine pour longueurs à 5 couloirs, un bassin récréatif, un bassin avec pente en inclinaison, un canal à faible courant, un spa et d'autres installations 2 000 000 $ 3 000 000 $ 0 $ Fernie Reaménage-ment du planchodrome Remplacer le planchodrome par un planchodrome moderne polyvalent doté d'aires d'observation accessibles, d'un poste d'eau, de sentiers d'accès et d'un stationnement. 712 540 $ 570 032 $ 142 508 $ Fort St. James Revitalisation de l'aréna Fort Forum Réaménager l'aréna Fort Forum pour la rendre plus accessible et fonctionnelle 1 199 760 $ 1 799 640 $ 0 $ Hazelton Amélioration du transport actif sur le chemin River et travaux de voirie Reconstruire environ 500 m du chemin River, construire une piste cyclable et un nouveau trottoir et remettre à neuf l'infrastructure d'évacuation des eaux pluviales 784 724 $ 1 177 087 $ 0 $ Houston Dze L K'ant Friendship Centre Society : projet de nouvelles installations Remplacer le centre d'amitié par une nouvelle installation accessible qui comprend une cuisine communautaire, un terrain de jeu et un espace de rangement 3 430 389 $ 1 143 463 $ 0 $ Kimberley Amélioration du toit et des fermes de toit du centre des arts Centre 64 Remplacer la charpente de toiture du Centre 64 afin de protéger les sièges de la salle de spectacle et les oeuvres d'art de l'espace communautaire et culturel, de même que le bâtiment comme tel 205 550 $ 164 440 $ 41 110 $ Kootenay Boundary (district régional) Amélioration du réseau d'alimentation en eau de Christina Lake Réaliser divers travaux de traitement au réseau d'alimentation en eau de Christina Lake, comme l'installation de nouveaux tuyaux, de systèmes de désinfection et de raccords sur les structures existantes 1 068 330 $ 712 220 $ 0 $











Nanaimo(district régional) Modernisation de l'approvisionne-ment en eau de Whiskey Creek Construire une conduite d'adduction, installer de nouvelles pompes de distribution et une génératrice de secours et réaliser les travaux connexes de génie civil, de mécanique et d'électricité pour assurer l'approvisionnement en eau a Whiskey Creek 372 400 $ 558 600 $ 0 $ Pemberton Plaque tournante régionale de transport multimodal Développer une plaque tournante régionale de transport multimodal qui comprend des bornes de recharge, un stationnement, des abris pour vélos, des panneaux de signalisation appropriés et d'autres installations 742 688 $ 1 114 033 $ 0 $ Île Salt Spring Projet Grow Together Agrandir deux jardins communautaires par la construction de lits surélevés, d'un verger et d'un jardin de plantes vivaces traditionnelles; installer des systèmes d'irrigation et de filtration 31 000 $ 15 500 $ 15 500 $ Lac Shawinigan Société historique de Shawnigan Lake - agrandissement du Musée de Shawnigan Lake Agrandir le Musée de Shawnigan Lake pour y inclure un espace muséal, une salle d'archives et de recherche, une cuisine et des salles polyvalentes 718 602 $ 359 301 $ 359 301 $ Bande indienne de Skuppah Bande indienne de Skuppah - Centre de sécurité alimentaire* Construire un centre de sécurité alimentaire avec une cuisine, des aires de stockage d'aliments, des aires de préparation des aliments intérieures et extérieures et un espace pouvant accueillir des activités de formation sur la préparation d'aliments traditionnels 2 086 387 $ 0 $ 695 463 $ Sunshine Coast (district régional) Sunshine Coast - Amélioration de la station d'épuration des eaux usées de Woodcreek Park Réparer, reconfigurer et remplacer la tuyauterie et d'autres systèmes et équipements de la station d'épuration des eaux usées de Woodcreek Park 461 400 $ 307 600 $ 0 $ Tahsis Projet de jetée et de quai communautaires* Construire une nouvelle jetée et un nouveau quai communautaires pouvant être utilisés tant par les hydravions que les navires 1 176 419 $ 1 299 128 $ 0 $ Terrace Construction de l'escalier de la rue Eby Construire un escalier toutes saisons doté d'un rail pour vélos afin de relier les parties supérieures et inférieures de Terrace 360 725 $ 288 580 $ 72 146 $ Première Nation T'exelcemc Terrain de jeu communautaire de la Première Nation de Williams Lake* Remettre en état le terrain de jeu, remplacer le gravier par une surface caoutchoutée et installer des rampes 191 477 $ 0 $ 63 826 $ Nation Tla'amin ¿¿ms ¿ay¿ (« Notre maison ») - Centre culturel* Construire un centre culturel, y compris une cuisine communautaire, des espaces intérieurs et extérieurs pour la cuisine traditionnelle, un espace musée, un fumoir, un terrain de jeu, des potagers, des sentiers, des pistes cyclables et un stationnement 3 159 508 $ 1 053 169 $ 0 $













*Dans le cas des projets marqués d'un astérisque, le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences en matière de consultation des groupes autochtones et d'évaluation environnementale.

