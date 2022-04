Ubisoft Montréal accueille Cameron Lee en tant que vice-président, producteur exécutif de Rainbow Six





MONTRÉAL, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le studio Ubisoft Montréal est ravi d'annoncer aujourd'hui la nomination de Cameron Lee au poste de vice-président, producteur exécutif d'une des marques les plus importantes d'Ubisoft, Rainbow Six®. Cameron sera responsable de la stratégie à long terme de la marque, en collaboration avec l'ensemble des équipes internes.

Vétéran de l'industrie du jeu vidéo avec 20 ans d'expérience dans des postes de direction et de production, Cameron a oeuvré sur des franchises reconnues telles que Dragon Age, Call of Duty et Tony Hawk. Il est également passionné des innovations centrées sur les joueur·ses, du gameplay de qualité, ainsi que des personnages riches au coeur de grandes franchises. Nous sommes ravi·es qu'il apporte son leadership stratégique, visionnaire et inclusif à la marque Rainbow Six.

Le studio de Montréal est à la tête de la marque Rainbow Six, laquelle est également développée par plusieurs studios du réseau mondial d'Ubisoft. « Je suis bien heureux d'accueillir Cameron parmi nous; il s'est forgé une vaste et solide expérience dans l'industrie du jeu. Je sais que son expertise créative et technique permettra à l'équipe entière de Rainbow Six d'exceller et de proposer les meilleures expériences à notre grande communauté de joueurs et joueuses », a déclaré Christophe Derennes, directeur général d'Ubisoft Montréal. « Notre studio, le plus grand du monde, continue de prospérer avec plus de 15 jeux en production simultanément et c'est avec fierté que nous attirons des leaders expérimentés comme Cameron alors que nous continuons de façonner le monde du jeu. »

Selon Cameron, Ubisoft représente pour lui une occasion unique de développer et de mettre à l'épreuve l'ensemble de ses compétences. « Ce qui m'a attiré chez Ubisoft, c'est la priorité accordée à la créativité, et ce, sur une échelle qu'on ne voit nulle part ailleurs dans l'industrie, ainsi que les investissements dans nos grandes marques comme Rainbow Six, qui nous permettent de laisser libre cours à toute notre imagination pour nos joueurs et joueuses. Je suis inspiré par les gens à travers tous les studios d'Ubisoft et leur incroyable passion pour la créativité et le gameplay de qualité, et je suis enthousiaste de voir ce que nous pouvons faire ensemble alors que nous étudions de nouvelles expériences de joueur, de nouvelles plateformes et de nouvelles formes de divertissement en général. »

