Ensemble Montréal veut le feu vert pour les chiens en laisse dans le réseau de la STM





MONTRÉAL, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - À l'instar de la SPCA de Montréal, l'Opposition officielle souhaite que Fido puisse prendre le transport en commun dans la métropole. Les élu.e.s d'Ensemble Montréal déposeront une motion au prochain conseil municipal demandant à l'administration Plante et à la Société de transport de Montréal (STM) d'autoriser les chiens en laisse dans l'ensemble du réseau d'ici les six prochains mois.

« Ce changement de règlement répondrait à un besoin tout en permettant à la STM de fidéliser une clientèle. À l'ère où nous souhaitons inciter les citoyens à prendre le transport en commun, il est contre-productif de devoir posséder une voiture ou prendre un taxi pour se déplacer avec son chien. Pour que Montréal devienne véritablement une ville amie des animaux, c'est la prochaine étape à franchir », a expliqué Aref Salem, chef de l'Opposition officielle à l'Hôtel de ville de Montréal, au cours d'une conférence de presse.

Cette initiative permettrait en effet de faciliter les déplacements des propriétaires d'animaux qui ne possèdent pas de voiture vers les espaces verts, les parcs canins et les cliniques vétérinaires. Un besoin qui est à considérer sachant que près d'un foyer montréalais sur quatre comptait la présence d'un chien en 2020, selon l'Association des médecins vétérinaires du Québec. C'est sans rappeler que la pandémie s'est accompagnée d'une augmentation du nombre d'adoption d'animaux de compagnie.

Il suffit de regarder du côté des métropoles qui les autorisent déjà telles que Copenhague, Amsterdam et Londres pour constater que l'expérience est plutôt positive. Une étude menée par l'agence gouvernementale Metrolinx Board of Directors portant sur un projet pilote visant à autoriser les chiens en laisse dans les trains et les autocars de Toronto démontre d'ailleurs que la présence des animaux n'avait eu aucune incidence sur les risques de morsures ni sur le taux de satisfaction des usagers.

«C'est fou à quel point un chien peut faire sourire les gens, on le voit actuellement quand on croise un chien d'assistance. Les animaux ont le pouvoir de nous rapprocher, de nous amener à se parler. Ça peut contribuer à améliorer l'ambiance dans les transports en commun », a souligné Effie Giannou, conseillère de la Ville dans le district de Bordeaux-Cartierville.

Pour garantir une saine cohabitation, la motion qui sera déposée par l'Opposition officielle demande le déploiement d'une campagne de sensibilisation et de communication. Plusieurs autres solutions sont également possibles pour accommoder l'ensemble des usagers, comme de restreindre la présence des chiens à certains wagons ou de limiter les heures auxquelles ils sont acceptés.

Rappelons que plus de 16 500 personnes ont signé la pétition « Fido veut prendre le métro » de la SPCA de Montréal demandant à l'administration Plante et au président du conseil d'administration de la STM d'autoriser les chiens en laisse dans les transports en commun.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 11 avril 2022 à 16:30 et diffusé par :