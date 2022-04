Groupe Colabor annonce l'acquisition d'actifs dans les territoires de l'Outaouais et des Laurentides





BOUCHERVILLE, Québec, 11 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu aujourd'hui l'acquisition de certains actifs de Ben Deshaies inc. (« Ben Deshaies ») en date effective du 22 avril 2022.



L'acquisition comprend notamment les actifs de Ben Deshaies liés aux activités de services alimentaires dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides, ainsi que certains équipements connexes. Ces activités représentent environ 13 millions de ventes annuelles et seront desservies à partir d'une installation située à Mont-Laurier. Ben Deshaies est un grossiste alimentaire en affaires depuis 1939 et un partenaire d'affaires de Colabor depuis de nombreuses années, étant un client du segment Grossiste de Colabor. L'acquisition de cette nouvelle clientèle va permettre à la Société d'accélérer sa croissance dans chacun de ces territoires stratégiques.

« Nous sommes fiers de cette acquisition et d'accueillir ces nouveaux clients chez Colabor », a déclaré Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor. « Notre engagement est d'offrir à ces nouveaux clients, tout comme à notre clientèle actuelle, un service exceptionnel et une équipe dédiée pour les desservir. L'acquisition de clientèle dans ces territoires clés s'intègre parfaitement dans notre plan de croissance des prochaines années et le développement de nouveaux territoires dans l'ouest du Québec. »

« La famille Deshaies est heureuse de conclure une entente avec Colabor. Nous sommes assurés que nos clients seront entre bonnes mains et qu'ils retrouveront la même qualité de service auprès d'un partenaire de longue date », a déclaré Francis Deshaies, président directeur général de Ben Deshaies.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution Broadline.

À propos de Ben Deshaies

Ben Deshaies inc., est un grossiste dédié aux entreprises qui oeuvrent dans le domaine du service alimentaire et le commerce de vente au détail. En misant sur une large gamme de produits en constante évolution, Ben Deshaies dessert un large territoire dans le nord du Québec jusqu'à Iqaluit, en passant par le nord de l'Ontario et la Baie James.

