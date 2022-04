PhableCare lève 187 crores INR (25 millions USD) dans le cadre d'un cycle de financement de série B





PhableCare, dont le siège est à Bangalore, la plus grande société indienne de gestion des maladies chroniques, a levé un financement de série B de 187 crores INR (25 millions USD) dans l'année suivant une levée de la série A. Le cycle a été mené par Kalaari Capital avec la participation d'Aflac Ventures, de Digital Horizon et de Stride Entreprises. Les investisseurs existants, Omron Ventures, SOSV, Social Starts et Fresco Capital, ont également participé au cycle.

Vani Kola, directeur général de Kalaari Capital qui a mené le cycle, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Sumit et à Mukesh dans leur mission de révolutionner la gestion des maladies chroniques. Leur expérience et leur connaissance approfondie du marché, associées à leur expérience entrepreneuriale, renforcent notre confiance dans leur capacité à perturber le marché de la santé numérique en Inde. Nous leur souhaitons le meilleur parcours qui soit. »

Actuellement, plus de trois millions de patients, plus de 10 000 médecins et plus de 1 000 pharmaciens utilisent la technologie de PhableCare, ce qui en fait le leader du marché dans ce segment. Le nouvel investissement renforce encore la croissance rapide de PhableCare en 2021. Ce cycle de financement marque la multiplication par 6 de la valorisation de PhableCare dans un bref laps de temps. La société utilisera cet investissement pour renforcer son écosystème de soins chroniques complet et axé sur la valeur, accélérer son expansion sur le marché, acquérir de nouveaux clients (médecins et patients), se concentrer sur la création de marque et créer de nouvelles sources de revenus.

La startup prévoit d'acquérir d'autres acteurs par le biais d'investissements stratégiques, ce qui consolidera encore la position de PhableCare au sein de la catégorie. La société a alloué des capitaux et obtenu une dette de capital-risque supplémentaire pour investir dans d'autres startups spécialisées dans les technologies de santé capables potentiellement de créer un écosystème de soins de santé florissant via l'expansion des capacités.

S'exprimant à propos du dernier financement, Sumit Sinha, cofondateur de PhableCare, a déclaré : « Nous pensons que l'Inde a besoin d'un écosystème ciblé de gestion des soins chroniques, car ces soins sont ceux qui pèsent le plus lourd dans les dépenses de santé globales. » Chez Phable, nous aidons constamment les patients atteints de maladies chroniques à gérer leur maladie à moindre coût et à rester hors de l'hôpital le plus longtemps possible. Nous avons démontré que ce problème peut être résolu efficacement à grande échelle grâce à des solutions numériques, un écosystème de soins connectés, des appareils IdO et des données. »

« Au cours des deux prochaines années, notre objectif va être de proposer nos technologies à plus de 30 millions de foyers indiens et à plus de 100 000 médecins hautement spécialisés en Inde, et de conquérir ainsi 25 % du marché. De plus, nous allons continuer à développer ces technologies pour renforcer l'intégration du système de santé et des différents acteurs », a ajouté l'autre cofondateur de PhableCare, Mukesh Bansal.

Avant le financement actuel de série B mené par Kalaari Capital, Phablecare avait déjà réussi à obtenir 90 crores INR dans le cadre d'un financement de série A dirigé par Manipal Hospitals en mars 2021. Plus tard, toujours en 2021, la startup avait reçu 14 crores INR supplémentaires de la part d'Omron Ventures via une injection de capital primaire et une facilité de crédit à risque de 45 crores INR de la part de Stride Ventures.

À propos de PhableCare

PhableCare est une plateforme spécialisée basée sur une application destinée aux soins des maladies chroniques. L'application innovante de gestion de la maladie comble le fossé entre les médecins et les patients grâce à une solution complète qui offre des consultations et des soins à distance, des informations opportunes et intelligentes et un accès simplifié aux soins de santé essentiels.

PhableCare s'est bâti un écosystème de prestataires de soins, d'hôpitaux, de fabricants de dispositifs médicaux, de fabricants de produits de santé et de bien-être, de détaillants en ligne spécialisés dans les produits pharmaceutiques et de partenaires d'assurance pour apporter des soins de santé numériques à des millions d'Indiens. Alimentée par un système d'aide à la décision, sa solution complète pour les médecins simplifie l'engagement des patients et la gestion clinique. PhableCare aide les médecins à étendre leur pratique au-delà des frontières géographiques et à entretenir de meilleures relations avec leurs patients.

