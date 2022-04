Le nouveau polyéthylène haute performance ExxonMobil Exceedtm S permet aux transformateurs de repenser la conception des films pour des solutions plus simples.





SPRING, Texas, 11 avril 2022 /PRNewswire/ -- ExxonMobil a présenté aujourd'hui ses nouvelles résines de polyéthylène (PE) haute performance Exceedtm S, qui offrent des combinaisons de rigidité et de résistance inégalées dans l'industrie tout en étant faciles à transformer. Utilisant les dernières innovations de la compagnie dans la science des polymères, la nouvelle plateforme PE permet de réduire la complexité des formulations et des conceptions de films tout en améliorant leur performance, leur efficacité de conversion et la durabilité des emballages par rapport aux références actuelles du marché.

La conception moderne des films est une suite de complexités croissantes et de compromis entre les performances et les possibilités de traitement qui sont acceptés pour garantir un emballage durable et une grande satisfaction du client. Les mélanges de résines à plusieurs composants dans les films coextrudés et laminés avec un nombre élevé de couches sont monnaie courante. Chacune des étapes de la production et de la transformation d'un film imprimé en un emballage durable est sujette à un manque d'efficacité, à des pertes et à des erreurs humaines dus à la complexité de la tâche. Et si votre résine pouvait vous aider à simplifier tout cela ?

« Les résines PE de performance Exceedtm S offrent une simplicité sans compromis », a déclaré Tom Miller, responsable marketing Exceedtm S chez ExxonMobil. « Avec Exceedtm S, les transformateurs peuvent obtenir des niveaux élevés de performance avec un traitement facile, de la rigidité et de la résistance avec moins de mélanges, et des solutions de résine permettant de simplifier les opérations et d'améliorer la longévité des emballages. En bref, cette plateforme de grades de polyéthylène performants est conçue pour accomplir tant de choses, en toute simplicité. »

Les convertisseurs innovants peuvent redéfinir la conception des films avec Exceedtm S performance PE en...

En créant des couches fonctionnelles rigides et résistantes pour maximiser les performances.

En tirant parti d'une performance accrue pour faciliter la mise en oeuvre de solutions présentant des avantages en termes de durabilité.

En réduisant la nécessité d'ajouter du PEHD pour la rigidité ou du PEBD pour la transformation.

En créant des films plus plats et moins extensibles pour augmenter l'efficacité des lignes d'impression et d'emballage.

En fournissant des emballages souples plus durables, en contribuant à la satisfaction des consommateurs et en aidant à réduire les déchets alimentaires.

Les trois premières résines Exceedtm S disponibles dans le commerce sont conçu pour garantir une faible température de fusion et un rendement élevé sur les lignes de production de films par soufflage. Les avantages combinés permettent la création d'une large gamme d'applications d'emballages et de films :

Les sacs à usage intensif de grand format utilisés dans l'industrie et l'agriculture, ainsi que les sacs de silo pour l'agriculture, peuvent bénéficier d'une résistance accrue aux perforations, aux chocs et aux déchirures. La combinaison d'une faible pression de fusion et d'un rendement d'extrusion élevé de la résine Exceed tm S peut également contribuer à augmenter la capacité de production du convertisseur.

Dans le domaine de l' emballage primaire , les films coextrudés non stratifiés utilisés dans les sachets et les sacs contenant des liquides, des aliments ou d'autres produits peuvent bénéficier d'une meilleure résistance et sont moins susceptibles de se briser lors du transport ou en cas de chute. Par exemple, les réservoirs à parois multiples utilisés dans les emballages bag-in-box remplis à chaud présentent une résistance exceptionnelle au blocage et à la fissuration par flexion induits par la chaleur.

Les stratifiés PE//PE présentant une rigidité, une résistance et une résistance à la chute des sacs améliorées peuvent faciliter l'utilisation de sacs de plus grande taille et accueillir des contenus plus volumineux et plus lourds, contribuant ainsi à développer l'utilisation des emballages recyclables mécaniquement sur le marché.*

Dans ces types d'applications, les propriétés mécaniques exceptionnelles des résines Exceedtm S peuvent être utilisées pour augmenter la performance du film, maintenir une performance comparable à une jauge plus fine, produire des produits monomatériaux plus durables ou incorporer des pourcentages élevés de contenu recyclé. La fourniture de telles solutions fait partie de l'approche à quatre volets d'ExxonMobil, qui utilise les polymères de performance pour faciliter la mise en place de solutions présentant des avantages en termes de durabilité.

« ExxonMobil est à la pointe de l'innovation en matière de polyéthylène depuis près de trente ans », a déclaré David Hergenrether, vice-président chargé du polyéthylène chez ExxonMobil. « La nouvelle plateforme Exceedtm S incarne notre développement de produits et de processus le plus avancé, alimenté par des partenariats profonds et de longue date avec nos clients. »

« Les possibilités d'innovation offertes par Exceedtm S en polyéthylène de performance ont déjà donné lieu à des collaborations fructueuses avec plus de 75 clients à l'échelle mondiale qui travaillent sur plus de 100 applications différentes. Nous sommes impatients de collaborer avec nos clients sur de nouvelles opportunités pour faire progresser leurs produits. »

Pour en savoir plus sur les solutions Exceedtm S d'ExxonMobil, visitez : https://www.exxonmobilchemical.com/pe

