Alimentaria et Hostelco marquent un tournant dans un secteur qui repart

BARCELONE, Espagne, 11 avril 2022 /PRNewswire/ La principale plate-forme de l'industrie alimentaire, des services de restauration, de l'équipement de restauration et d'hôtellerie clôture une célébration marquée par l'optimisme et les affaires qui a une fois de plus rassemblé l'ensemble du secteur et a contribué à sa réactivation à un moment clé pour sa croissance. Alimentaria&Hostelco a été caractérisé par un une forte orientation internationale et par la présentation d'innovations et de nouvelles tendances qui vont dans le sens du développement de produits plus durables et sains.

Plus de 3?000 entreprises exposantes de 52 pays ont participé à l'appel qui se termine aujourd'hui pour encourager les affaires, l'internationalisation et la réactivation de secteurs stratégiques pour l'économie espagnole. Près de 100?000 visiteurs, dont 23 % d'internationaux, en provenance de 149 pays, ainsi qu'un impact économique estimé à 180 millions d'euros, reflètent la force de cette édition qui a occupé 85?000 m2 de surface nette d'exposition, soit la quasi-totalité du site de la Fira de Barcelona Gran Vía.

De cette façon, Alimentaria & Hostelco a une fois de plus consolidé sa position d'événement mondial stratégique pour l'internationalisation de ses entreprises participantes. Sur les plus de 3?000 entreprises exposantes, 400 sont internationales et proviennent de 52 pays. Le Brésil, la Slovaquie, l'Australie, le Canada, les Émirats arabes unis et Porto Rico ont participé à l'événement pour la première fois.

La plateforme du salon a revalidé son leadership en renforçant la complémentarité de ses secteurs représentés et en offrant une grande plateforme d'affaires à ses professionnels. Parmi les participants, 1?400 grands acheteurs invités des marchés stratégiques pour l'exportation d'équipements alimentaires et de restauration, tels que l'Union européenne, les États-Unis et l'Amérique latine, ont participé à quelque 13?000 réunions avec des entreprises.

L'innovation alimentaire durable et saine, la gastronomie, la gestion liée à la durabilité, les produits sains et l'essor des protéines végétales, ainsi que les dernières tendances de l'industrie hôtelière, ont été les vedettes du programme d'activités des deux salons. Plus de 300 innovations y ont été présentées et 30 grands chefs avec 36 étoiles Michelin y ont participé. Il a aussi été possible de visiter la reconstitution d'un hôtel avec les dernières technologies.

La prochaine édition de la plateforme d'exposition organisée par la Fira de Barcelone aura lieu en mars 2024 sur le site de Gran Via.

