Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles visiteront le Canada ce printemps





La tournée royale, dans le cadre des célébrations du jubilé de platine de la reine, braquera les projecteurs sur des Canadiens inspirants qui contribuent à leur pays dans les communautés d'un bout à l'autre du pays

OTTAWA, ON, le 11 avril 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est heureux d'annoncer que Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles feront une tournée au Canada ce printemps.

Leurs Altesses Royales visiteront des communautés au Canada en mai, afin de rencontrer des Canadiens et Canadiennes qui servent leurs concitoyens et contribuent à leur communauté d'un océan à l'autre.

Cette tournée s'inscrit dans le cadre des célébrations du jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II et de ses 70 ans à titre de reine du Canada. Des activités auront lieu à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la région de la capitale du Canada, et aux Territoires du Nord-Ouest.

Cette tournée de trois jours mettra en valeur nos pittoresques paysages ainsi que la chaleur et l'hospitalité de la population canadienne. Leurs Altesses Royales rencontreront un large éventail de communautés, entendront leurs récits, et découvriront leurs traditions et culture dans toute leur richesse. Ce sera l'occasion de faire valoir l'histoire militaire du Canada, de sensibiliser les gens aux effets des changements climatiques, et de présenter des mesures novatrices mises en place pour soutenir les communautés locales.

L'itinéraire complet de la tournée sera publié dans les semaines à venir. Entre-temps, le gouvernement du Canada invite la population canadienne à visiter le site Web de la tournée royale de 2022 pour obtenir plus de détails et les renseignements les plus récents.

« Nous avons hâte d'accueillir à nouveau au Canada Leurs Altesses Royales le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles. Leur visite, dans le cadre du jubilé de platine de Sa Majesté, sera l'occasion pour les Canadiens et Canadiennes de célébrer cet anniversaire historique. Le couple royal rencontrera des gens d'un bout à l'autre du pays, s'imprégnera de nos paysages uniques et en apprendra plus sur les travaux novateurs et les projets locaux inspirants qui ont cours dans la région de l'Atlantique, la région de la capitale du Canada et le Nord. »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Cette tournée au Canada sera la 19e du prince de Galles et la 5e de la duchesse de Cornouailles.

sera la 19e du prince de Galles et la 5e de la duchesse de Cornouailles. La dernière tournée du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles au Canada s'est déroulée du 29 juin au 1er juillet 2017, avec des arrêts en Ontario , au Nunavut et dans la région de la capitale du Canada . Leurs Altesses Royales ont alors souligné le 150e anniversaire de la Confédération avec les Canadiens.

s'est déroulée du 29 juin au 1er juillet 2017, avec des arrêts en , au et dans la région de la capitale du . Leurs Altesses Royales ont alors souligné le 150e anniversaire de la Confédération avec les Canadiens. En 2022, le Canada célèbre le jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II, soit le 70e anniversaire de son accession au trône. Elle est la souveraine qui a régné le plus longtemps au Canada et la première à célébrer un jubilé de platine.

