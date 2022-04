Panasonic étend sa capacité de production de pompes à chaleur en République tchèque





L'usine Panasonic de Pilsen, en République tchèque, a commencé à produire ses pompes à chaleur air-eau il y a 3 ans. La production n'a jamais cessé d'augmenter au sein de l'usine tchèque de Panasonic, en partie en raison des commandes de solutions de pompes à chaleur air-eau Aquarea, qui augmentent année après année.

Selon Le rapport européen de statistiques du marché des pompes à chaleur qui contient des données issues de 21 pays d'Europe, les ventes de pompes à chaleur en Europe ont augmenté de 7,4 % en 2020, avec 1,62 millions d'unités vendues, soit un nouveau record de ventes, malgré la pandémie. Depuis le début de la production de pompes à chaleur Panasonic sur le site de Pilsen en 2018, la capacité n'a cessé d'augmenter afin de répondre à la demande actuelle et à la future accélération de la croissance en Europe.

Les pompes à chaleur contribuent à la réduction annuelle de 9,16 millions de tonnes d'émissions de CO2 au sein de l'UE, et, selon IEA, pourraient permettre d'éliminer 1,8 milliards de tonnes de CO2 par an dans les secteurs de la construction et de l'industrie. Selon le PDG de Panasonic HVAC Europe, Enrique Vilamitjana : « La technologie des pompes à chaleur en Europe fait l'objet d'une demande depuis quelques années, et celle-ci s'accélère aujourd'hui. L'Europe est très sensible au changement climatique, et fait preuve d'une forte volonté de rénover et de construire des maisons respectueuses de l'environnement. C'est pourquoi nos solutions de chauffage et de refroidissement vont continuer à offrir aux consommateurs et aux fournisseurs la possibilité de réduire leur empreinte carbone. Avec notre division de R&D HVAC implantée en Allemagne, nous sommes en mesure de concevoir et de produire des pompes à chaleur qui répondent aux besoins croissants de nos clients européens. »

À propos du Groupe Panasonic

Pour en savoir plus sur le Groupe Panasonic : https://holdings.panasonic/global/

Communiqué envoyé le 11 avril 2022 à 09:10 et diffusé par :