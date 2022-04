Avis aux médias - Jeremy Hansen parlera de la Lune à 1000 élèves





LONGUEUIL, QC, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le 12 avril, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen s'adressera à plus de 1000 élèves de la 9e à la 12e année d'un bout à l'autre du Canada lors du webinaire Let's Talk Lunar: Exploring the Moon - People, Technology and Ethics for a New Frontier (en anglais) organisé par Parlons sciences.

Il leur parlera de l'exploration de la Lune, notamment du rôle du Canada dans le programme Artemis et le projet de la station spatiale lunaire Gateway, ainsi que de la préparation des astronautes en vue des missions lunaires. À la suite de la présentation, il y aura une table ronde d'experts sur l'exploration de la Lune.

Pour assister au webinaire : formulaire d'inscription à l'intention des médias (en anglais).

Note : présentation et table ronde en anglais seulement.

Date : 12 avril 2022



Heure : De 12 h 30 à 14 h (HE)



Quoi : Présentation sur le rôle du Canada dans l'exploration de la Lune



Qui : Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne



Où : En ligne. Pour assister au webinaire : formulaire d'inscription à l'intention des médias (en anglais).



Liens : Biographie de l'astronaute Jeremy Hansen

Exploration de la Lune

