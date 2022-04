Green Horizons annonce un campus pionnier de culture du cannabis et de produits de marque emballés





COACHELLA VALLEY, Californie, 11 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Green Horizons a annoncé aujourd'hui les plans pour son immense campus de cannabis pionnier dans la Coachella Valley, dont la construction a débuté l'année dernière et est encore en cours. La première installation en son genre comprendra une culture du cannabis à grande échelle parallèlement au développement de produits de marque emballés, positionnant la société comme l'une des plus grandes plateformes de marques verticalement intégrées au monde. Green Horizons proposera également des visites du campus, des formations et des ateliers aux visiteurs extérieurs.



Green Horizons lance le premier site d'une superficie approximative de 21 000 m² de son campus ultramoderne avec la possibilité d'atteindre jusqu'à 93 000 m² selon les besoins du marché. La phase I du campus Green Horizons comprendra une superficie approximative de 9 500 m² avec une serre de privation de lumière automatisée de classe « A », scellée et à la pointe de la technologie. La phase II ajoute une superficie de 11 500 m² supplémentaires qui tiendra lieu de siège social de la société ainsi que d'incubateur de marque et d'espace supplémentaire de culture en serre à privation de lumière.

La mission de Green Horizons consiste à alimenter un portefeuille de marques internes avec un approvisionnement interne pour garantir la cohérence et l'uniformité. Combinant l'expérience de l'équipe de direction en matière d'excellence de la culture avec les installations de culture solaire de haute technologie de la société, Green Horizons vise à redéfinir le paysage de la culture afin de créer un océan bleu de fleurs de haut niveau dans la serre COGS. En tirant parti de sa base à faible coût, Green Horizons sera en mesure de continuer à s'étendre alors que la marchandisation exerce une pression à la baisse sur les producteurs à coûts plus élevés.

La société annoncera officiellement sa première marque très attendue, un dérivé du monde de la mode, qui sera lancée au troisième trimestre 2022, suivie d'une marque de valeur rendant hommage à la Coachella Valley, prévue pour l'été 2023. Une fois l'installation achevée, les marques seront exclusivement alimentées par une variété génétique brevetée cultivée en interne par la société, un facteur de différenciation essentiel pour toutes les marques du portefeuille de Green Horizons.

« La Coachella Valley est le lieu idéal pour construire un campus de culture et de produits de marque emballés de classe mondiale à cette échelle », a déclaré Carlos « Los » Arias, président-directeur général de Green Horizons. « Coachella abrite depuis longtemps une communauté agricole dynamique, et je suis honoré d'aider à faire de la vallée une destination mondiale du cannabis. Être construit pour durer est plus important que d'être le premier, et nous n'en sommes qu'au début. »

Green Horizons a été cofondée par M. Arias et Michael C. Meade. M. Arias mène la vision de la société visant à créer des marques culturellement pertinentes qui rassemblent les gens. Connu pour sa forte présence remarquée, M. Arias est un exemple de collaboration communautaire qui sert de fondement à la culture de la société. M. Meade est le président et le plus grand investisseur de Green Horizons. Par le biais d'une entité non liée, il développe le Coachella Cann Park, qui est loué à Green Horizons. La société de développement de M. Meade a obtenu un prêt à la construction de 18,5 millions de dollars auprès d'Innovative Industrial Properties pour financer la construction de la propriété.

MM. Arias et Meade sont accompagnés par l'investisseur fondateur Star Branding Investment Group, LLC, qui apporte ses compétences entrepreneuriales mondiales à Green Horizons, en s'appuyant sur son succès dans la construction de marques mondiales et son expérience dans un large éventail de questions opérationnelles. Ensemble, Green Horizons et ses directeurs disposent des capacités requises en interne pour développer une entreprise de culture et de produits emballés rentable, synchronisant l'expertise des opérations des installations et le talent de la marque mondiale.

JUSTICE SOCIALE

Green Horizons est consciente du privilège de travailler dans l'espace légal du cannabis et s'engage à apporter des changements sociaux positifs au niveau local.

L'éducation est un pilier de l'entreprise. Avec la mission de destigmatiser le cannabis par l'éducation et la transparence, Green Horizons ouvrira ses portes pour offrir des visites de campus aux visiteurs extérieurs, ainsi que des ateliers et des programmes éducatifs pour la communauté et les personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'usine de cannabis et l'industrie.

La société s'associe à la ville de Coachella pour lancer l'initiative Build The Valley, qui consistera en deux initiatives importantes : premièrement, la construction d'infrastructures pour la communauté ; et deuxièmement, la défense de la radiation et la création d'emplois pour lesquelles Green Horizons créera un programme dédié à la Coachella Valley. Outre son activisme communautaire local, Green Horizons est également impliquée dans l'avenir durable de l'industrie du cannabis et est membre d'un groupe de travail de l'industrie, composé d'opérateurs, de financiers et d'avocats de premier plan, dont l'objectif est d'éliminer l'utilisation de plastiques dans la chaîne d'approvisionnement en cannabis.

À PROPOS DE GREEN HORIZONS

Green Horizons est une société de cannabis de nouvelle génération verticalement intégrée qui crée des marques de produits emballés. Avec des installations de classe mondiale pour alimenter des marques pertinentes à l'échelle internationale, l'objectif de la société est de croiser et de créer des marques significatives qui rassemblent les gens. www.greenhorizons.io

À PROPOS DE CARLOS « LOS » ARIAS, J.D.

CO-FONDATEUR, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GREEN HORIZONS

M. Arias est reconnu au sein de l'industrie pour son expertise en médecine des plantes, affûtée par son ascendance cubaine/brésilienne et ses années de dévouement à étudier et travailler avec des plantes médicinales dans le monde entier. Avocat de formation, M. Arias est responsable des partenariats stratégiques clés de la société.

À PROPOS DE MICHAEL C. MEADE

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COACHELLA CANN PARK, CO-FONDATEUR ET PRÉSIDENT DE GREEN HORIZONS

En plus d'obtenir les premières licences de cannabis délivrées dans le comté de Riverside il y a 15 ans pour la culture et la vente au détail, M. Meade a poursuivi la construction d'un empire immobilier du cannabis dans la vallée du désert, alimenté par le cabinet de courtage commercial Wilson Meade et Desert Rock Development.

À PROPOS DE STAR BRANDING INVESTMENT GROUP

Star Branding Investment Group, LLC est un véhicule d'investissement privé fondé par M. Tommy Hilfiger et M. Joe Lamastra, par le biais duquel ses filiales et lui recherchent des investissements dans des entreprises opérant dans un large éventail de secteurs.

Pour toute demande d'ordre médiatique, veuillez contacter : press@weareprismatics.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8e0a25ab-d6fc-4a35-a6fa-7dbeb5d5ce4a/fr

Communiqué envoyé le 11 avril 2022 à 09:00 et diffusé par :