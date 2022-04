BeautiTone dévoile sa Couleur de l'année 2022 pour l'extérieur, « Ébène »





BURFORD, ON, le 11 avril 2022 /CNW/ - BeautiTone, la marque de peinture numéro un entièrement détenue et fabriquée au Canada, a dévoilé sa toute première Couleur de l'année pour l'extérieur, Ébène.

La luxueuse Couleur de l'année 2022 pour l'extérieur est un noir riche aux subtiles nuances d'indigo. Une teinte qui ravive l'aspect des maisons anciennes tout comme elle rehausse l'architecture moderne.

« La couleur joue un rôle essentiel dans notre vie quotidienne et constitue un élément central de tout projet de rénovation », explique Laura Baker, chef du marketing chez Home Hardware Stores Limited. « Nos espaces extérieurs ont pris une place beaucoup plus importante au cours des dernières années. Le temps est venu de célébrer les couleurs extérieures, qu'on songe à mettre en valeur la façade de la maison ou à créer une oasis dans la cour. »

Ébène, un neutre intemporel, est un complément parfait pour le bois naturel, la végétation luxuriante et les aménagements paysagers aux couleurs vives. Dans les environnements où elle est agencée en contraste avec du blanc ou d'autres tons neutres, Ébène respire l'élégance et le raffinement. Alors que dans un décor hyper stimulant, elle crée plutôt un sentiment d'apaisement très réconfortant.

« Les couleurs foncées sont très tendance pour l'extérieur en 2022 », a commenté Darryl Allen, directeur de la création chez Peinture BeautiTone et produits de marque Home. « Auparavant réservé aux maisons ultramodernes construites sur mesure, le noir apparaît désormais sur la brique, les moulures et comme accent sur les maisons des communautés nouvellement construites. Un design qui s'inspire du Shou-sugi-ban, une technique japonaise datant du 18e siècle qui consiste à brûler le bois pour le préserver, et de la technique scandinave de scellement du bois au goudron de pin noir. Intégrer le noir dans la finition extérieure de nos maisons est une formule authentique et éprouvée. »

Ébène fait partie de la palette Tendances de couleur pour l'extérieur 2022 de BeautiTone offerte en exclusivité dans les magasins Quincailleries Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware du Canada. La palette est composée de 36 couleurs semi-transparentes et de 36 couleurs opaques offertes dans les gammes de teinture pour l'extérieur Wood-Shield et Wood-Shield Best.

À propos de Division Peinture BeautiTone et produits de marque Home

Le siège social de cette division de Home Hardware Stores Limited se situe à Burford en Ontario. Il s'agit de l'une des usines de fabrication de peinture les plus modernes d'Amérique du Nord. La Division distribue une gamme complète de produits de marque maison, notamment les peintures BeautiTone et une vaste gamme de produits en aérosol et de produits de nettoyage. BeautiTone est la marque de peinture numéro 1, entièrement détenue et fabriquée au Canada, vendue au détail exclusivement dans les magasins Home Hardware, Centre de rénovation Home et Centre de rénovation Home Hardware partout au pays. La marque BeautiTone réunit les produits Designer, Signature, Pure, Wood-Shield, PRO et une gamme de produits de spécialité. BeautiTone produit des peintures et des produits pour la maison de grande qualité depuis 1980. En fournissant des conseils d'experts et des résultats dignes des plus grands designers, la marque a permis à Home Hardware de se bâtir une réputation d'expert en peinture au Canada. Pour en savoir plus sur BeautiTone et Home Hardware, visitez www.homehardware.ca.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important regroupement de marchands affiliés propriétaires et détaillant de produits de quincaillerie, de bois d'oeuvre, de matériaux de construction et de meubles pour la rénovation domiciliaire au Canada. L'entreprise réunit près de 1 100 magasins sous les bannières Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondé en 1964 à St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure entièrement détenu et exploité au Canada. Grâce au réseau Home Hardware, les propriétaires-concessions disposent de vastes capacités de distribution et de marketing, ainsi que d'un accès à des milliers de produits de qualité, de marques reconnues et de marques privées. Home Hardware Stores Limited a été désignée comme l'une des meilleures marques et parmi les entreprises les mieux gérées au Canada. L'entreprise s'engage à aider les Canadiens à répondre à tous leurs besoins en matière de rénovation. Pour de plus amples renseignements sur l'entreprise, visitez homehardware.ca.

