Globalgig fait confiance à Thales pour garantir une connectivité immédiate et résiliente à ses déploiements de l'IdO (Internet des Objets)

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)-- Thales se réjouit d'un nouveau partenariat avec Globalgig, le fournisseur mondial de services de connectivité, portant sur le tout premier déploiement de Thales Adaptive Connect, une solution innovante permettant la connexion intelligente de vastes parcs de dispositifs IdO. Reposant sur la technologie eSIM (embedded SIM), Thales Adaptive Connect permet en effet aux équipements IdO de se connecter et d'utiliser l'abonnement le plus adéquat dès la mise sous tension sur le terrain.

On estime que d'ici 2025, un milliard de dispositifs IdO compatibles eSIM seront déployés à travers le monde. Contrairement aux produits de grande consommation, les équipements IdO sont généralement installés dans des endroits isolés, parfois sans surveillance. Pour faire face aux enjeux de ce déploiement massif de l'IdO, Globalgig a choisi la solution de gestion de la connectivité à distance de Thales, qui répond parfaitement à ce besoin mondial.

Thales Adaptive Connect a en effet été conçu spécifiquement pour garantir la flexibilité exigée par les applications IdO, en tirant parti de l'eSIM intégrée et de la gestion à distance des abonnements. Tout appareil en veille ou en mouvement peut être activé à distance, supprimant ainsi la nécessité de précharger un abonnement mobile avant sa sortie d'usine. Grâce à cette nouvelle solution, les fournisseurs de services de connectivité mondiaux - tels que Globalgig - et les groupes d'opérateurs ont la possibilité d'offrir une connectivité à distance immédiate et transparente aux fournisseurs de services IdO, sans incidence aucune sur la fabrication des appareils et les opérations logistiques.

Thales Adaptive Connect offre ainsi une multitude d'avantages aux fournisseurs de services IdO et de connectivité mondiale, permettant le déploiement de nouveaux services. Cette solution bénéficie également aux fabricants d'appareils, dans la mesure où un appareil peut désormais être opérationnel et convenir à plusieurs marchés. Toutes les parties prenantes pourront déployer beaucoup plus facilement des cas d'usage IdO innovants et abordables pour leurs utilisateurs finaux et leurs clients, grâce à la continuité de service assurée par Thales.

Mark Castle, responsable des revenus chez Globalgig UK : "Thales Adaptive Connect est la seule solution de ce type disponible sur le marché. Elle s'inscrit parfaitement dans notre politique d'innovation et de transformation et constitue une opportunité unique d'offrir des services de connectivité hors pair à travers l'écosystème IdO. Nous avons ainsi déjà convaincu un bon nombre de clients de premier plan."

Emmanuel Unguran, vice-président directeur en charge des solutions de connectivité mobile chez Thales : "Avec le déploiement d'une multitude de cas d'usage passionnants, du compteur intelligent aux villes intelligentes, les déploiements massifs de l'IdO vont assurément révolutionner notre qualité de vie au quotidien. En nous associant à Globalgig pour le tout premier déploiement de Thales Adaptive Connect, nous simplifions considérablement le processus de création, de connexion et de support des dispositifs IdO. Thales Adaptive Connect va tout simplement accélérer l'avenir".

