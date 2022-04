La sécurité alimentaire mondiale et le conflit Russie-Ukraine





BEIJING, le 11 avril 2022 /PRNewswire/ -- Plus de 800 millions d'individus risquent de mourir de faim, en raison de l'impact du conflit russo-ukrainien sur l'approvisionnement alimentaire, si la communauté mondiale ne prend pas de mesures urgentes pour remédier à la situation.

Plusieurs experts en relations internationales et en sécurité alimentaire ont noté que les pénuries alimentaires accentuent le stress d'une communauté mondiale déjà confrontée à une crise existentielle. Il est donc impératif de mettre la politique de côté et de se concentrer sur les problèmes communs qui affectent l'humanité lors du forum du Think Tank CGTN.

Même si le monde n'était pas « en état de sécurité alimentaire avant le conflit actuel », avec pas moins d'« un milliard de personnes souffrant de malnutrition », Marco Lambertini, directeur général de WWF International, estime que le conflit en Ukraine a porté les enjeux à un niveau critique, puisque près de 50 pays dépendent des exportations agricoles russes et ukrainiennes.

Marcia Merry Baker, rédactrice en chef de l'agriculture au sein du comité de rédaction de l'EIR News Service, a noté qu'une « mobilisation internationale en faveur d'un approvisionnement alimentaire accru » devait être mise en place pour atténuer la crise.

Le professeur Zhang Chuanhong, professeur associé à l'Université agricole de Chine, a fait remarquer que les sanctions prises à l'encontre des compagnies pétrolières russes ont entraîné une hausse des prix qui, à son tour, a affecté l'approvisionnement en urée, un élément essentiel de la fabrication des engrais.

Bien que les perspectives restent sombres si aucune mesure d'urgence n'est prise, la crise actuelle offre également à la communauté internationale l'occasion de développer et de construire des systèmes plus robustes et plus résilients, capables de résister aux chocs futurs, tout en lançant des mesures d'urgence qui permettront de faire face aux menaces immédiates.

Pour Marcia, « les gouvernements souverains doivent passer outre les sociétés transnationales » qui jouissent d'un monopole sur l'agriculture.

Matteo Marchisio, représentant du FIDA en Chine, en RPDC et en Corée du Sud, a suggéré de « remplacer l'huile de tournesol par de l'huile de palme et de soja », dont les exportations en provenance d'Ukraine ont été fortement affectées par la crise.

Pour devenir véritablement résiliente, la communauté mondiale doit développer les infrastructures de base et renforcer la mobilisation d'urgence, selon les experts.

Selon Helga La Rouche, l'approche adoptée par la Chine pour sortir une grande partie de sa population de la pauvreté est un modèle à suivre pour les autres pays en développement, et elle a exhorté ces derniers à s'en inspirer pour atteindre la sécurité alimentaire.

Les experts ont appelé à une action urgente et à la mise en oeuvre de mesures d'urgence, car rester à l'écart alors qu'un milliard de personnes meurent de faim donne une piètre image du caractère moral de la communauté mondiale.

