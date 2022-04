Présentation d'Inversago Pharma lors de la prochaine conférence Bloom Burton & Co. pour les investisseurs en soins de la santé qui se tiendra les 2 et 3 mai 2022 à Toronto (ON)





Inversago Pharma Inc. (« Inversago »), une société de biotechnologie de stade clinique avec une gamme unique d'agonistes inverses des récepteurs CB1, annonce aujourd'hui que François Ravenelle, PhD, chef de la direction, effectuera une présentation lors de la Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference.

Détails de la conférence :

Dates : Lundi 2 et mardi 3 mai 2022

Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Présentation d'Inversago (30 mn) : le 3 mai à 16h, Hall B

Rencontres individuelles : Les investisseurs professionnels pourront demander à participer à des rencontres individuelles avec les représentants de sociétés publiques ou privées, dont Inversago Pharma. Pour davantage de renseignements ou pour vous inscrire, consultez le site bloomburton.com/conference.

À propos de la conférence

La Bloom Burton & Co. Healthcare Investor Conference rassemble des investisseurs canadiens, américains et internationaux intéressés par les développements récents du secteur canadien des soins de la santé. Les participants auront l'occasion d'accéder à des mises à jour corporatives de sociétés canadiennes publiques et privées de premier plan lors de présentations et de rencontres privées.

À propos d'Inversago Pharma

Établie à Montréal, Inversago Pharma est une société biotechnologique canadienne privée de stade clinique, spécialisée dans le développement de thérapies innovantes ciblant l'inhibition du récepteur CB1 au moyen d'une nouvelle classe d'agonistes inverses actifs à la périphérie. Inversago a pour ambition de procurer de nouvelles options thérapeutiques qui améliorent la vie de patients atteints de conditions métaboliques telles que la néphropathie diabétique (ND), la stéatose hépatique non alcoolique (NASH), les complications liées à l'obésité, l'hypertriglycéridémie (HTG), le diabète de type 1 (DT1) et le syndrome de Prader-Willi (SPW), ainsi que des fibroses telles que la maladie pulmonaire interstitielle fibrosante progressive (PF-ILD), incluant la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Pour obtenir davantage de renseignements, visitez inversago.com.

Communiqué envoyé le 11 avril 2022 à 08:10 et diffusé par :