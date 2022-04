Vous avez besoin d'aide pour supprimer les logiciels malveillants que les autres applications antivirus ne corrigent pas? L'outil HelpDesk de SpyHunter 5 génère pour vous des correctifs personnalisés contre les logiciels malveillants





DUBLIN, 11 avril 2022 /CNW/ - SpyHunter 5 d'EnigmaSoft Limited comprend l'outil HelpDesk, un service de soutien technique personnalisé. Il arrive que les utilisateurs soient aux prises avec des problèmes uniques liés à des infections par des logiciels malveillants tenaces que les logiciels anti-maliciels traditionnels ne peuvent pas détecter ou supprimer complètement. L'outil HelpDesk de SpyHunter 5 met les utilisateurs directement en contact à nos techniciens de SpyHunter 5 qui peuvent élaborer des correctifs personnalisés contre les logiciels malveillants pour résoudre des problèmes uniques de logiciels malveillants, au besoin. L'outil HelpDesk de SpyHunter 5 est entièrement intégré à SpyHunter 5; lorsqu'un technicien élabore un correctif personnalisé contre un logiciel malveillant, SpyHunter 5 reçoit automatiquement le correctif. En quelques clics seulement, le correctif peut être appliqué facilement et de façon efficace.

Comment fonctionne l'outil HelpDesk de SpyHunter 5?

1. Accédez au menu « HelpDesk » et cliquez sur l'icône « Diagnostic Report » (rapport de diagnostic).

2. Générez un « rapport de diagnostic » et soumettez-le à l'équipe technique de SpyHunter 5.

3. L'équipe examinera votre « rapport de diagnostic » et créera un correctif personnalisé unique. Les correctifs sont transmis directement à SpyHunter 5.

4. Lorsque SpyHunter 5 reçoit un correctif, vous recevrez un avis indiquant qu'il est prêt à être appliqué. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Apply Fix » (appliquer le correctif). SpyHunter 5 se chargera du reste.

Pour télécharger SpyHunter 5 et essayer l'outil HelpDesk ainsi que ses autres fonctions anti-maliciels, visitez le site https://www.enigmasoftware.com/products/spyware-helpdesk/ .

Comment supprimer facilement les logiciels malveillants difficiles à supprimer au moyen de l'outil HelpDesk de SpyHunter 5?

HelpDesk de SpyHunter 5 offre :

une fonction de correction personnalisée conçue pour réparer votre système contre les infections persistantes par des logiciels malveillants;

un accès direct à l'équipe de soutien technique de SpyHunter 5;

la production de rapports de diagnostic qui procurent à notre équipe de soutien technique des renseignements sur les problèmes de système uniques des abonnés afin d'élaborer des correctifs personnalisés.

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une entreprise irlandaise privée qui a des bureaux et son siège social mondial à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est surtout connue pour avoir développé et distribué SpyHunter 5 et SpyHunter pour Mac, des applications anti-maliciels avancées. SpyHunter détecte et supprime les logiciels malveillants, améliore la protection de la vie privée sur Internet et élimine les menaces à la sécurité. L'application offre notamment une protection contre les logiciels malveillants et d'autres menaces de sécurité qui touchent des millions d'utilisateurs d'ordinateurs PC et Mac® sur le Web. SpyHunter 5 a obtenu les meilleures notes lors d'essais comparatifs menés par des laboratoires d'essais indépendants comme AV-TEST . SpyHunter 5 a également été certifié par AppEsteem , Checkmark Certified et TRUSTe .

