Les matins ne seront plus jamais les mêmes : Wendy's servira des déjeuners partout au Canada dès le 2 mai





Les sandwichs déjeuner préparés sur commande et le mélange unique de café tout frais de Wendy's : une option déjeuner rapide et abordable pour démarrer la journée du bon pied

BURLINGTON, ON, le 11 avril 2022 /CNW/ - Dès le lundi 2 mai, les Canadiens pourront enfin profiter d'une meilleure expérience déjeuner grâce à Wendy'sMD. En effet, Wendy's offrira un menu déjeuner partout au pays, proposant un mélange de café unique préparé spécialement pour les clients canadiens et servi sur commande, ainsi que des repas qui rendront hommage aux favoris de la marque, comme le déjeuner BaconatorMD et le Frosty-ccino.

« Nous pensons que le marché du déjeuner est mûr pour un renouveau et nous sommes là pour offrir des déjeuners frais de haute qualité que les consommateurs méritent, souligne Liz Geraghty, chef du marketing - International chez Wendy's. Nous avons mené des recherches approfondies pour nous imprégner de ce que les clients canadiens attendent d'une bonne expérience déjeuner. Nous avons aussi travaillé en étroite collaboration avec nos franchisés pour nous assurer que leurs équipes sont prêtes à offrir un déjeuner qui donne envie de se lever. »

Roulements de tambour s'il vous plaît ! Voici un aperçu du menu déjeuner de Wendy's qui ne manquera pas de briser la routine matinale. Chez Wendy's, nous ne coupons pas les coins ronds, même au déjeuner.

Éléments emblématiques du menu

Déjeuner Baconator : Une galette de saucisse carrée grillée accompagnée de deux tranches de fromage, de six tranches de bacon croustillant fumé au bois de pommier cuit au four chaque jour dans tous les restaurants, d'un oeuf canadien de catégorie A fraîchement cassé, le tout recouvert d'une sauce hollandaise chaude au fromage suisse dans un petit pain grillé de qualité supérieure. Personne ne se demandera où se trouve le bacon après avoir croqué dans ce sandwich déjeuner.

: Une galette de saucisse carrée grillée accompagnée de deux tranches de fromage, de six tranches de bacon croustillant fumé au bois de pommier cuit au four chaque jour dans tous les restaurants, d'un oeuf canadien de catégorie A fraîchement cassé, le tout recouvert d'une sauce hollandaise chaude au fromage suisse dans un petit pain grillé de qualité supérieure. Personne ne se demandera où se trouve le bacon après avoir croqué dans ce sandwich déjeuner. Frosty-ccino : Le Frosty-ccino de Wendy's est un mélange de café infusé à froid et du légendaire Frosty MD au chocolat ou à la vanille fait de produits laitiers canadiens, servi sur glace. Un remontant parfait pour commencer la journée.

Le Frosty-ccino de Wendy's est un mélange de café infusé à froid et du légendaire Frosty au chocolat ou à la vanille fait de produits laitiers canadiens, servi sur glace. Un remontant parfait pour commencer la journée. Pommes de terre assaisonnées : Tout héros a besoin d'un partenaire, et nos sandwichs déjeuner ne font pas exception. Le temps est venu de dire adieu aux pommes de terre rissolées baignant dans la graisse pour savourer ces patates en demi-lune enrobées d'un mélange d'épices, servies croustillantes et bien chaudes chaque matin.

Les classiques

Sandwichs classiques avec oeuf, fromage et choix de bacon ou saucisse : Un oeuf canadien de catégorie A fraîchement cassé avec, au choix, une galette de saucisse carrée grillée ou du bacon fumé au bois de pommier cuit au four, et du fromage fondu dans un petit pain à déjeuner grillé et beurré. Commencer la journée n'aura jamais été aussi délicieux.

Petits pains déjeuner

Petit pain avec oeuf, fromage et choix de bacon ou saucisse : Un oeuf canadien de catégorie A fraîchement cassé sur un petit pain au babeurre moelleux cuit sur place avec, au choix, une galette de saucisse carrée grillée ou du bacon fumé au bois de pommier cuit au four, et du fromage fondu. Un nouveau complice matinal réconfortant.

Un oeuf canadien de catégorie A fraîchement cassé sur un petit pain au babeurre moelleux cuit sur place avec, au choix, une galette de saucisse carrée grillée ou du bacon fumé au bois de pommier cuit au four, et du fromage fondu. Un nouveau complice matinal réconfortant. Petit pain avec saucisse : Une galette de saucisse carrée grillée sur un petit pain au babeurre moelleux cuit sur place. Un déjeuner parfait, tout simplement.

Croissants

Nos croissants au beurre comptent 120 couches feuilletées si délicieuses que les Canadiens ne sauteront plus jamais le déjeuner.

Croissant avec oeuf, fromage suisse et choix de bacon ou saucisse : Un oeuf canadien de catégorie A fraîchement cassé avec, au choix, une galette de saucisse carrée grillée ou du bacon fumé au bois de pommier cuit au four le tout recouvert d'une savoureuse sauce au fromage suisse sur un croissant feuilleté. Des ingrédients savoureux combinés en toute simplicité.

Tous les sandwichs déjeuner sont également offerts sans viande, avec seulement un oeuf et du fromage.

Café

Pour la toute première fois, Wendy's a créé un mélange unique de café mi-noir pour ses clients canadiens. L'équipe culinaire de Wendy's a travaillé assidûment avec son partenaire de café canadien pour développer un mélange de café de source responsable fait entièrement de grains arabica d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Tous nos grains de café proviennent de plantations certifiées Rainforest Alliancetm qui répondent à des normes strictes en matière de protection des espaces sauvages, des cours d'eau et des habitats fauniques, ainsi que des droits et du bien-être des travailleurs, de leur famille et de leur communauté. Durant la phase de recherche, près de 1000 consommateurs canadiens ont goûté le café de Wendy's afin que nous puissions créer un mélange à leur goût. Le café est torréfié, moulu et emballé au Canada. Pour en tirer les meilleures saveurs, nous l'infusons toute la journée dans nos restaurants et le servons sur commande.

« Notre équipe culinaire a passé deux ans à mener des recherches approfondies pour proposer ce menu déjeuner qui va assurément changer les routines matinales, explique Hayley Kianoff, directrice de l'innovation culinaire - International chez Wendy's. Nous avons testé quinze concepts de menus différents auprès de plus de 3 700 consommateurs canadiens de restauration rapide pour nous assurer de trouver la bonne formule. Le déjeuner Baconator et le croissant oeuf, bacon et fromage suisse ont reçu des critiques élogieuses de la part des consommateurs, tandis que nos pommes de terre assaisonnées devraient rapidement trouver leur place parmi les favoris des amateurs. »

Avec l'arrivée de ce menu déjeuner, Wendy's continue de mettre de l'avant ses éléments distinctifs, dont l'approvisionnement en ingrédients canadiens de haute qualité, comme le boeuf canadien frais jamais congelé et les oeufs canadiens de catégorie A, l'écologisation de ses emballages et son investissement dans des services de livraison et de commerce numérique pour atteindre plus de clients, plus souvent. De plus, les consommateurs pourront se faire livrer les déjeuners de Wendy's par des fournisseurs comme SkipTheDishes et UberEats.

Afin de soutenir l'offre de ce menu déjeuner alléchant, les franchisés canadiens prévoient l'embauche d'environ 1 500 nouveaux employés qui se joindront à une équipe d'environ 15 000 personnes à l'échelle du pays, créant ainsi des possibilités d'emplois flexibles axés sur le développement de carrière. Les personnes matinales qui sont prêtes à servir de bons déjeuners à la façon Wendy's peuvent poser leur candidature dès aujourd'hui sur le site wendys-careers.com/fr/ ou visiter un restaurant Wendy's près de chez elles.

À propos de Wendy's

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État de l'Ohio. Dave a bâti son entreprise selon le principe « La qualité c'est notre recetteMD », qui demeure à ce jour le principe directeur du système chez Wendy's. La marque Wendy's, qui a ouvert un premier restaurant au Canada en 1975, est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du boeuf frais jamais congelé, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert FrostyMD. L'entreprise Wendy's (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) s'engage à agir comme il se doit et à influencer positivement la vie des gens. Cet engagement se concrétise particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful KidsMC, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7 000 restaurants dans le monde dans le but de devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. Pour de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur www.wendys.com/franchising.

Visitez www.wendys.ca et www.squaredealblog.com ?pour plus d'informations et suivez-nous @wendyscanada sur Twitter et Instagram et sur Facebook à www.facebook.com/WendysCanada . ?

*Boeuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis., en Alaska et au Canada.

SOURCE Wendy's Restaurants of Canada

Communiqué envoyé le 11 avril 2022 à 07:30 et diffusé par :