La productrice exécutive du documentaire With This Light rencontre Sa Sainteté le Pape François





La productrice exécutive Jessica Sarowitz rencontre le Pontife au sujet du film centré sur l'héritage de Soeur María Rosa Leggol

CITÉ DU VATICAN, 11 avril 2022 /PRNewswire/ -- With This Light, réalisé par Nicole Bernardi-Reis et Laura Bermúdez, a été projeté au Vatican pour des dignitaires et des invités et a également été présenté au Pape François à la Cité du Vatican. Jessica Sarowitz a rencontré Sa Sainteté pour discuter de l'héritage important du sujet du documentaire de Miraflores Films, Soeur María Rosa Leggol.

La discussion avec le Pontife s'est concentrée sur l'oeuvre inspirante de Soeur María Rosa Leggol au cours de ses 70 ans de vie de religieuse franciscaine, aidant plus de 87 000 enfants honduriens à échapper à la pauvreté et aux abus. Ils ont également discuté de l'importance de s'assurer que son histoire et son impact soient connus au-delà du Honduras.

Les invités à la projection privée à l'Institut Patristique Augustinien comprenaient la presse internationale et locale, des membres d'ordres religieux et des ambassadeurs auprès du Saint-Siège du Honduras, du Panama, du Mexique, de Cuba, du Salvador et du Brésil, le secrétaire général de la Cour suprême de cassation italienne, entre autres dignitaires.

Au nom de l'équipe de réalisation, la productrice exécutive Jessica Sarowitz a déclaré : « L'opportunité précoce de projeter With This Light devant une audience avec Sa Sainteté a été un privilège. Une vie peut en inspirer et en éduquer d'autres, comme l'a fait Soeur María Rosa pour tant de personnes de la communauté hondurienne, et nous sommes très reconnaissants de pouvoir partager son histoire avec un public plus large. »

La projection était organisée en partenariat avec L'Osservatore Romano (édition espagnole), le journal officiel du Vatican, et l'ambassade du Honduras auprès du Saint-Siège.

