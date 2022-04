Rappel - La ministre Ien souligne les investissements du budget de 2022 dans les véhicules zéro émission et les technologies propres





De : Femmes et Égalité des genres Canada

Avis aux médias

TORONTO, le 11 avril 2022 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, pour une annonce importante liée aux investissements du budget de 2022 dans l'air pur et l'économie propre.

Date : Le lundi 11 avril 2022



Heure : 9 h 30 HE



Lieu : Baka Mobile

630, The East Mall

Etobicoke (Ontario)

Note aux médias :

Les médias peuvent participer à cet événement extérieur en personne ou par téléconférence. Celles et ceux qui souhaitent participer par téléconférence doivent s'inscrire avant 8 h 30 HE, le lundi 11 avril 2022, pour recevoir la ligne de téléconférence et le mot de passe.

Un point de presse sera organisé à la suite de cet événement.

TORONTO, le 11 avril 2022 - Les médias sont également invités à se joindre à l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, pour une séance photo et une visite du Centre for Urban Energy de l'Université Ryerson. Les médias peuvent rencontrer Riyadh Nazerally, directeur des communications, aux portes d'entrée de l'édifice.

Date : Le lundi 11 avril 2022



Heure : 13 h HE



Lieu : Université Ryerson, Centre for Urban Energy

44, rue Gerrard East

CUI-233

Toronto (Ontario)

