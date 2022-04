Celltrion Healthcare annonce que Yuflyma, un biosimilaire à Humira (adalimumab) à haute concentration, à faible volume et sans citrate ni latex, est maintenant offert au Canada





Yuflyma MD est désormais offert au Canada et constitue une nouvelle option de traitement pour les médecins canadiens et leurs patients

Yuflyma MD est un biosimilaire à Humira MD (adalimumab) à haute concentration, à faible volume et sans citrate

Celltrion Healthcare Canada Limitée demeure déterminée à emprunter une approche axée sur le patient pour garantir l'accès à des agents biologiques novateurs et de grande qualité au Canada

TORONTO, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Celltrion Healthcare Canada Limitée a annoncé aujourd'hui le lancement de YuflymaMD, un biosimilaire à HumiraMD (adalimumab) à haute concentration (100 mg/mL), à faible volume, sans citrate ni latex. Le 24 décembre 2021, Celltrion Healthcare a reçu l'autorisation de mise en marché de Santé Canada.

YuflymaMD est approuvé pour dix indications, soit dans le traitement de multiples maladies inflammatoires chroniques : la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire, le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite ankylosante, la maladie de Crohn chez l'adulte, la colite ulcéreuse chez l'adulte, l'hidradénite suppurée, le psoriasis en plaques, l'uvéite chez l'adulte et l'uvéite chez l'enfant1.

« Nous continuons de franchir des étapes importantes pour accroître l'accessibilité et l'abordabilité des médicaments pour les patients au Canada », a déclaré Glen Choma, directeur commercial de Celltrion Healthcare Canada. « Nous avons reçu une lettre d'intention positive de l'Alliance pancanadienne pharmaceutique, et les précisions concernant la couverture dans chaque province suivront sous peu. De plus, nous prévoyons que YuflymaMD sera couvert par les principaux assureurs privés partout au Canada. Nous sommes fiers d'élargir notre gamme de biosimilaires au Canada, avec RemsimaMC SC en 2021, et aujourd'hui avec YuflymaMD, apportant des traitements innovants pour aider les patients tout au long de leur parcours thérapeutique. »

Avec le lancement de YuflymaMD, Celltrion Healthcare Canada est également fière d'offrir le programme CELLTRION CONNECTMC, conçu pour soutenir à la fois les patients et les fournisseurs de soins de santé. Le programme fournit une orientation en matière de remboursement, une aide financière, des services de soutien à l'injection et un accès à du personnel infirmier ainsi que des services de soutien en pharmacie pour les patients, tout au long de leur traitement.

« Aux États-Unis et en Europe, les médecins ont eu l'occasion de prescrire aux patients des versions à haute concentration de biosimilaires de l'adalimumab. En ce qui concerne la prise en charge des maladies inflammatoires, le fait que YuflymaMD est désormais offert au Canada est une bonne nouvelle pour nous et nos patients. Compte tenu des caractéristiques particulières de YuflymaMD, telles qu'un volume d'injection plus faible et une préparation à haute concentration sans citrate, celui-ci peut offrir des avantages cliniques supplémentaires aux patients », a indiqué le Dr John K. Marshall, professeur de médecine et directeur du département de gastroentérologie à l'Université McMaster à Hamilton, en Ontario.

YuflymaMD est offert en 2 types de dispositifs : auto-injecteur et seringue préremplie avec protège-aiguille.

À propos de YuflymaMD (CT-P17, biosimilaire à l'adalimumab)

À l'échelle mondiale, YuflymaMD est le premier biosimilaire à l'adalimumab à haute concentration, à faible volume et sans citrate. YuflymaMD est indiqué dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire, du rhumatisme psoriasique, de la spondylarthrite ankylosante, de la maladie de Crohn chez l'adulte, de la colite ulcéreuse chez l'adulte, de l'hidradénite suppurée, du psoriasis en plaques, de l'uvéite chez l'adulte et de l'uvéite chez l'enfant. YuflymaMD est un anticorps monoclonal humain recombinant qui contient l'ingrédient actif adalimumab. L'adalimumab est un anticorps monoclonal entièrement humain dirigé contre le facteur de nécrose tumorale ? (anti-TNF?).

À propos de Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare s'engage à fournir des médicaments innovants à des prix abordables, afin de promouvoir l'accès des patients aux thérapies de pointe. Ses produits sont fabriqués dans des installations de traitement de cultures cellulaires de mammifères à la fine pointe de la technologie, conçus et fabriqués conformément aux normes de Santé Canada, aux normes cGMP de la FDA américaine et aux directives de l'EU relatives aux BPF. Celltrion Healthcare met tout en oeuvre pour offrir des solutions économiques et de haute qualité grâce à son vaste réseau mondial réparti dans plus de 110 pays différents. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site https://www.celltrionhealthcare.ca/fr-ca

__________________________________ 1 Monographie de YUFLYMAMD. Celltrion Healthcare Co., ltée, 24 décembre 2021. Les renseignements sur le produit sont accessibles sur le site Web de Santé Canada : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00064315.PDF. Consulté le 24 février 2022.

YUFLYMA est une marque déposée de Celltrion, inc.

REMSIMA SC est une marque de commerce de Celltrion, inc.

HUMIRA est une marque déposée d'AbbVie inc.

