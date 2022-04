Le service primé Voilà par Sobeys maintenant offert dans la région d'Ottawa





Les clients de la région d'Ottawa peuvent maintenant commander par l'entremise de Voilà un éventail de produits en ligne, notamment ceux de Farm Boy

OTTAWA, ON, le 11 avril 2022 /CNW/ - Voilà par Sobeys étend aujourd'hui ses activités à la région d'Ottawa, ce qui vient enrichir la liste des régions de l'Ontario et du Québec qui bénéficient du service d'épicerie en ligne livrée à domicile récemment désigné numéro un au Canada*. Les résidents d'Ottawa peuvent maintenant commander des produits parmi un vaste choix, et les faire livrer à leur domicile.

« Les Canadiens souhaitent avoir accès à une meilleure option de livraison d'épicerie en ligne à domicile. Voilà attire déjà des clients dans la région du Grand Toronto et au Québec. Nous sommes ravis de pouvoir maintenant servir les clients du marché d'Ottawa, affirme Sarah Joyce, vice-présidente principale, commerce électronique, Empire Company Limited. Nous savons que les clients seront heureux de commander les différents produits emblématiques de Farm Boy qu'ils aiment, ainsi que des aliments frais et des produits d'épicerie de Sobeys, et des solutions de repas prêts à manger d'Oliver and Bonacini - le tout sur une même plateforme et livré directement à leur porte. »

Les clients de Voilà par Sobeys profitent de l'offre de fraîcheur garantie (sinon le produit est gratuit). Le site Web et l'application Voilà font le suivi des stocks en temps réel afin d'offrir aux clients une bonne visibilité des articles offerts. La livraison rapide et précise provient directement de l'entrepôt Voilà, un centre automatisé à la fine pointe de la technologie où les commandes sont assemblées par des robots et livrées par des employés dans des véhicules à température contrôlée.

« Dans un monde où les gens sont de plus en plus occupés, la livraison à domicile est tellement pratique. Les clients peuvent compter sur Voilà par Sobeys grâce à notre offre de fraîcheur garantie et de précision des produits à 99 %, affirme Sarah Joyce. C'est sans oublier nos employés de livraison dont le service exceptionnel fait le bonheur de nos clients. Les clients d'Ottawa méritent ce service de première classe. »

Voilà par Sobeys offre la livraison des commandes au domicile des clients au moment qui leur convient, dans un délai d'une heure. Les clients d'Ottawa peuvent maintenant commander en ligne sur voila.ca ou sur l'application Voilà.

* Gagnant - Catégorie de service de livraison selon le sondage auprès des consommateurs sur les produits novateurs 2022 par Product of the Year Canada. Enquête nationale menée par Kantar auprès de 4 000 personnes.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys, et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel de quelque 29,2 milliards de dollars et à des actifs d'environ 16,4 milliards de dollars, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 134 000 personnes.

Des renseignements financiers supplémentaires sur Empire, y compris la notice annuelle, peuvent être consultés sur le site Web de la société ( www.empireco.ca ) ou sur SEDAR ( www.sedar.com ).

